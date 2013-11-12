Diyanet İşleri Başbakan'a fetva vermedi: Öğrenci evleri dokunulmazdır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evlerinin denetimi konusunda yaptığı açıklama konuşulmaya devam ederken, tartışmalara katılan Diyanet, olası denetimlere fetva vermedi. Bir kişinin "İslam hukukuna göre devletin evi denetleme yetkisi var mıdır?" sorusunu cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, “İslam hukukuna göre kişinin mesken hakkı vardır ve dokunulmazdır” diye cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam hukukuna göre kişinin mesken hakkının olduğunu ve dokunulmazlığının bulunduğunu bildirdi.

Bir vatandaşın, "İslam hukukuna göre devletin evi denetleme yetkisi var mıdır?" sorusunu cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, “İslam hukukuna göre kişinin mesken hakkı vardır ve dokunulmazdır” diye cevap verdi. Açıklamada devletin eve müdahil olabilmesi için bazı şartlar gerektiğini vurgulandı. Açıklamanın devamında “Belirli şartlar çerçevesinde hakkın kötüye kullanımından dolayı devlet müdahil olabilir” denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, konuyla ilgili Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bastırılan İslam Ansiklopedisi'nin Hak Maddesi’nin yer aldığı 15. cildine bakılmasını önerdi.