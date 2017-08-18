“Diyanet İşleri, 4.3 milyar liralık ödeneğin 4.2 milyar lirasını harcadı”

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da rekor harcamalarını sürdürdüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle yeniden yapılandırılarak, etkinliği arttırılan Diyanet İşleri Başkanlığı, toplam 4.3 milyar lira olan ödeneğin, 4.2 milyar lirasını harcadığı belirtildi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberi şöyle:

2016 yılında 6 milyar 517 milyon lira harcama yapan ve harcama büyüklüğü eleştiri konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bütçe başlangıç ödeneği 6 milyar 867 milyon lira olmasına karşın 2017 bütçesinden aldığı ödenek toplamı 4 milyar 368 milyon lira olarak gösterildi. Ancak yedi ayda yapılan 4 milyar 244 milyon liralık harcama, Diyanet’in bu yıl da rekor harcamalarını sürdüreceğini ve başlangıçtaki büyüklüğe sığmayacağını gösterdi. Yedi ay boyunca aylık harcama tutarı 556 milyon ila 743 milyon arasında olan Diyanet’in yıl sonundaki harcamalarının 8 milyar liradan daha az olması beklenmiyor.

İcracı bakanlıkların önünde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde hamiliğini yaptığı ve son günlerde faaliyet alanı daha da genişleyen Diyanet, harcamalarıyla bu yıl da aralarında icracı bakanlıkların bulunduğu 12 bakanlığı geride bıraktı.

Nereye harcandığı belli değil

Sağlık Bakanlığı 2 milyar 406 milyon, İçişleri Bakanlığı 3 milyar 375 milyon, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 milyar 219 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 milyar 745 milyon, Ekonomi Bakanlığı 1 milyar 640 milyon, Dışişleri Bakanlığı 1 milyar 497 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 milyar 207 milyon liralık harcamaları ile yedi ayda 4 milyar 244 milyon harcayan Diyanet’in çok gerisinde kaldı.



Genel bütçeli idarelerin en geç Temmuz ayının sonuna kadar açıklaması gereken ve geçen altı ayda yapılan harcamalar ile ikinci altı ayda yapılacak harcama öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu da bu yıl yayımlanmadığı için harcamaların içeriği bilinmiyor.