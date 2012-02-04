-Diyanet, internet sitesini yeniledi ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Sosyal medyada facebook, twitter, youtube hesapları bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesini de yeniledi. Başkanlığın yenilenen sitesine hac ve umre ile hadis-i şerif sayfaları da eklendi. Hadis-i şerif sayfası açıldığında ''günün hadisi'' ile karşılaşılırken, sayfaya İngilizce hadisler de bir dosya halinde eklendi. Ayrıca yine İngilizce hadislerin bulunduğu bir videoya da yer verilen sayfada, hadislerle ilgili geniş bir içerik bulunuyor. Yeni internet sayfasında çocuklar da unutulmadı. Çocuklar, bilmecelerin, tekerlemelerin, onlara yönelik çeşitli içeriklerin bulunduğu Diyanet ve Çocuk Dergisi'ne bir tıklamayla ulaşabiliyor. Kuran-ı Kerim ve mealine ulaşmak da kolaylaştı. Yine tek tıklamayla Kur'an-ı Kerim mealine erişilebiliyor. Sayfaya girenler, şimdilik Ankara Hacı Bayram Veli Camisi ile İstanbul'daki camileri de üç boyutlu görerek sanal alemde gezebiliyor. Daha önce ulaşılabilen hizmetlere yeni sayfada ulaşım daha kolay sağlanıyor. Sitede, yeni siteyle ilgili yer verilen bilgide, sayfanın vatandaşların görüş ve önerileri, talep ve beklentileri doğrultusunda daha da zenginleşeceği belirtiliyor. Ayrıca, e-devlet kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan basılı, süreli, sesli ve görüntülü yayınlara daha kolay ve rahat bir şekilde ulaşmayı sağlamak amacıyla yeni internet sayfası üzerinden e-satış uygulamasının da önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydediliyor.