Diyanet'in sendikası ‘minber dokunulmazlığı’ istedi: Okunan hutbeler yargının konusu olmaktan çıkarılmalı

Açıklamada, “Faiz ayeti okununca 'sen ekonomist değilsin, işine bak' deniyor. İçki-kumar ayeti okununca 'benim zevkime karışma' deniyor. Zina ayeti okununca 'burası özgürlükler ülkesi karışma' deniyor. Miras ayeti okununca 'hangi çağda yaşıyoruz' deniyor. Eşcinselliğin haram olduğuna ilişkin ayetler okununca 'eş cinsellik bir insan hakkıdır, LGBT'cileri hedef gösterdin' deniyor” ifadelerine yer verildi.

"'Minber Dokunulmazlığı' teklifi ivedilikle yasalaşmalıdır"

Açıklamanın devamında, “Son günlerde Atatürk üzerinden algı operasyonu yaparak Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve başkanını itibarsızlaştırmaya çalışanların bu çabaları da beyhudedir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlilerimiz aziz milletimizin göz bebeğidir. Cuma hutbeleri üzerinden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışan ve buradan bir şeyler çıkarmayı amaçlayan fitne ve fesatçılar bu amaçlarına ulaşamayacaklardır. İşte bu yüzdendir ki; Mil-Diyanet Sen'in aylardır gündemden düşürmediği 'Minber Dokunulmazlığı' teklifi ivedilikle yasalaşmalıdır. Minber Dokunulmazlığı ile okunan hutbeler yargının konusu olmaktan çıkarılmalıdır” denildi.