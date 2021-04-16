Diyanet'in faaliyet raporu: 31 bin kişi umreye gitti, 2 bin kişi karantinaya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Şubat 2020 itibarıyla Türkiye’den umre amaçlı seyahatlere izin verilmemesi kararı aldı. Umreden 15 Mart 2020'de dönen 10 bin 330 kişinin karantinaya alındığını belirtilse de Diyanet’in verileri, yalnızca 2 bin 867 kişinin karantinaya alındığını ortaya koydu.

Umre için 27 Şubat’tan önce Suudi Arabistan’a gidenlerin tamamı 15 Mart 2020'de Türkiye’ye döndü. Resmi verilere göre, mart ayında umre seyahatinden Türkiye’ye toplam 21 bin yurttaş giriş yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 15 Mart’ta umreden dönen 10 bin 330 yurttaşın Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındığını açıkladı. Mart ayında, umreden dönen bazı yurttaşların karantina uygulanmadan evlerine gönderildiği tartışmaları da yaşandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, öte yandan Diyanet’in faaliyet raporunda ilginç bir detay yer aldı. Raporda, 31 Ocak 2020-27 Şubat 2020 tarihleri arasındaki umre organizasyonlarının detaylarına yer verildi. Belirtilen dönemde 31 bin 56 kişinin yurt içinden umreye gittiğini kaydeden Diyanet, karantina altına alınan yolcu sayısına da değindi. Raporda “karantinaya alınan yolcu” sayısı, bakanlığın açıkladığı gibi 10 bin 330 olarak değil, 2 bin 367 olarak kaydedildi.