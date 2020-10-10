Diyanet'in bütçesi 7 bakanlığı solladı; 12.9 milyar liraya yükseltildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plana (OVMP) göre, Diyanet'in bütçesi 11.5 milyar liradan 12.9 milyar liraya yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan (OVMP), Resmi Gazete’de yayımlanırken, kurumların bütçeden alacakları ödenekler de netleşti.



Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; 17 Ekim’de Meclis’e sunulacak bütçenin yol haritası olan plana göre, gelecek yıl bütçe gelirleri (net) 1.1 trilyon lira, giderler 1.3 trilyon lira olacak.

Diyanet'in bütçesi bakanlıkları geride bıraktı

- Cumhurbaşkanlığı’nın bu yılki bütçe başlangıç ödeneği 3.1 milyar liraydı. Bu rakam 2021 için 4 milyar lira, 2022 için 4.2 milyar lira ve 2023 için 4.5 milyar lira olacak.

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 11.5 milyar liradan 12.9 milyar liraya yükselecek. 2022’de 13.9 milyar lira, 2023’te 14.8 milyar lira olacak. Diyanet, 2021 bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür ve Turizm, Sanayi, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarını sollayacak.

- Bütçeden en büyük payı, 527.9 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı alacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-ğı’nın bu yıl 29 milyar lira olan bütçesi, gelecek yıl 17.4 milyar liraya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın payı 3.3 milyar liradan 3.1 milyar liraya; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın payı 5.1 milyar liradan 4.1 milyar liraya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın payı 7.9 milyar liradan 4.7 milyar liraya; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın payı 40.3 milyar liradan 32.1 milyar liraya indiriliyor.

Seçim geliyor değerlendirmesi

Bu yılki bütçeleri 125’er milyar lira olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl sırasıyla 155 milyar lira ve 146.9 milyar lira alacak.



Sosyal yardımları da dağıtan bakanlık olan Çalışma’nın bu payı, muhalefetin “seçim geliyor” söylemi ile birlikte değerlendirildiğinde “Hükümet, gelecek yıl yardımlara ağırlık verecek” görüşünü öne çıkarıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 58.8 milyar liralık bütçesi 77.3 milyar liraya, Milli Savunma Bakanlığı’nın payı 53.8 milyar liradan 61.4 milyar liraya, İçişleri Bakanlığı’nın payı 9.6 milyar liradan 10.6 milyar liraya çıkacak.



Emniyet’in ödenekleri 38.9 milyar liradan 44.5 milyar liraya, jandarmanın 22.9 milyar liradan 27.6 milyar liraya, MİT’in 2.1 milyar liradan 2.6 milyar liraya ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 1.1 milyar liradan 1.4 milyar liraya yükseltiliyor.

Yine Adalet Bakanlığı’nın bütçesi 19.7 milyar liradan 22.8 milyar liraya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2.8 milyar liradan 3.3 milyar liraya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 17.8 milyar liradan 22.8 milyar liraya, Ticaret Bakanlığı’nın 5.7 milyar liradan 6.5 milyar liraya yükselecek.