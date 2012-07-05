Diyanet ilk kez Fener Rum Patrikhanesi'nde

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı, Patrikhane’yi ziyaret etti. Tarihi buluşmanın ardından yapılan açıklamada, Ruhban Okulu'nun açılması ve Atina'da cami yapılması konularının gündeme geldiği belirtildi. Görmez,

Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşen ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Görmez, Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne gelişinde kapıda, Patrik Vekili Metropolit Stefanos tarafından karşılandı. Görmez'in ziyareti, Diyanet İşleri Başkanı düzeyinde patrikhaneye yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

Patrik Bartholomeos, geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelerek, Görmez'i yeni görevinden dolayı kutlamış ve patrikhaneye davet etmişti. Bartholomeos, ziyaret sırasında "Mübarek Ramazan ayınızı sıhhatle geçirmenizi diliyoruz. Allah size kuvvet versin. İnşallah huzur içinde bir bayram kutlanır İslam Alemi'nde" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de, 'Sadece bir defaya mahsus değil, sıksık bir araya gelmemiz gerekiyor' dedi. Başbaşa bir süre sohbet eden ikili daha sonra birbirlerine hediye takdim etti. Ziyaret sırasında tatlı ikram edildi.

Tarihi buluşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Görmez şunları söyledi:

''Önemli konular görüştük. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımıza karşı dini, tarihi ve ahlaki sorumluluklarımız daima varolmuştur. Biz bu sorumluluklarımızı dinimizden alıyoruz. Gayrimüslim vatandaşlarımızı ülkemizin asli unsuru olarak görüyoruz. Kendimiz için hangi hakları istiyorsak onlar için de istiyoruz. Din adamları yetiştirmelerini, inançlarına göre eğitim vermelerini onların bir hakkı olarak görüyoruz.

'Din adamları için başka ülkelere ihtiyaç duymamalı'

Merak ettiğini konuya gelince; bunu ilk defa söylemiyorum, bu kadar zengin bir tarihe sahip olan bir ülkenin din adamları yetiştimek için başka ülkelere ihtiyaç duyması bizim gibi bir ülkenin büyüklüğüne yakışmıyor.

Atina'da cami

Ayrıca konuşmamızda Atina'da bir caminin yapılması meslesini de paylaştım.

Çağdaş dünyada kimlikler ve dinler arasındaki ilişikiyi tarif eden kavramlar bile yetersiz. Kültürleri azınlık çoğunluk diye tarif etmek bile yakışmıyor.

'Okul açılırsa altyapı hazır'

Buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Patrik Bartholomeos ise şöyle konuştu:

Her şeyden önce bu ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Yalnız Diyanet İşleri Başkanı'nı değil bir dostu da kabul ediyoruz. Sayın Başkan'ın anlattıklarına katılıyorum. Din özgürlüğü hakkında, Ruhban Okulu'nun tekrar açılması konusunda yaptıkları konuşmaları memnuniyetle karşılıyoruz.

Ruhban Okulu konusunda hükümetimiz olumlu yaklaşıyor. Bize umut verildi. Altyapı konusunda biz hazırız. İzin çıkarsa hemen faaliyete geçebiliriz.''