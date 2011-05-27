Diyanet, ilk kez cemevini ziyaret edecek

T24- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cemevine gidecek. Görmez bugün İstanbul'daki Erikli Baba Derneği ve Cemevi'nde ağırlanacak.

Tarık Işık'ın Radikal'de yayımlanan (27 Mayıs 2011) haberi şöyle:





Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cemevine gidecek. İstanbul’daki Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevi’ne giderek Alevi vatandaşları ziyaret edecek olan Görmez, “Birbirimizden incinmeyelim” mesajı verecek. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş ziyareti ‘seçim dönemi’ne denk gelmesi nedeniyle eleştirdi.

4 Mart 1924’te kurulan Diyanet için bugün bir ilk yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Zeytinburnu Kazlıçeşme’de bulunan Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevi’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Metin Tarhan ile görüşecek.

Lokma ikram edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Görmez’e ziyareti sırasında, Alevi kültüründe önemli yer tutan ‘lokma’ ikram edilecek. Alevilikte ‘lokma’, “dua okunmuş yiyecek” olarak tanımlanıyor.

Görmez ise cemevi ziyaretinde, Doğu’nun din âlimlerinden ‘Alvarlı Efe Hazretleri’ olarak bilinen Hâce Muhammed Lutfî’nin hatla yazılmış bir beytini de hediye edecek. “Âşık der incitenden / İncinme incitenden / Kemalde noksan imiş / İncinen İncitenden” yazılı beytin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “incinsen de incitme” sözü gibi kardeşliği ve birlikteliği vurguladığı belirtildi. Diyanet, Aleviler tarafından, ‘kendilerini dışladığı’ gerekçesi ile kuruluşundan beri eleştiriliyor. Mehmet Görmez, 2005’te Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olduğu sırada, ‘cemevi’ diye bir ibadethane açılamayacağını savunmuştu.

Görmez’in değişimi

Diyanet’in bilgi isteyen vatandaşa iletilmek üzere İstanbul Valiliği’ne gönderdiği ve Görmez’in imzasını taşıyan yazıda, “Din, tarihi ve bilimsel kabule göre de, İslam’dan ayrı bir Alevilik, Bektaşilik dini, cami ve mescitten gayri ‘cemevi’ adında bir İslam mabedi de bulunmamaktadır” denmişti. Ayrıca kurumun internet sitesinde Din’e yönelik tehditler arasında Aleviliğin de sayılması büyük tepki çekmişti.

Alevi açılımını yöneten Devlet Bakanı Faruk Çelik de cemevlerinin ibadethane sayılamayacağını ifade etmişti. Mahkemelerde bu yönde çok sayıda karara imza attı.

İstanbul’un fethine katıldı

İnanışa göre Eryek Baba, Eyrek Baba ya da Erikli Baba isimleriyle anılan bir kişi İstanbul’un fethinde görev aldıktan sonra bu alanda tekkesini kurdu. Erikli Baba’nın türbesinin tekkenin bahçesinde bulunduğu kabul edilir. Buraya Kazlıçeşme Tekkesi de deniliyor. Tekkeden günümüze kalan iki katlı ana bina 1993 senesinde kurulan Erikli Baba Kültür Derneği tarafından restore edildi.

‘Ziyaret trajikomik ama sevindirici’

Radikal’in sorularını yanıtlayan Erikli Baba Kültür Derneği Başkanı Metin Tarhan, ziyaretin, tarihsel, sosyolojik ve teolojik olarak önemli olduğunu söyledi. Mehmet Tarhan, 87 yıllık Diyanet’ten ilk defa böyle bir ziyaret gelmesini “Trajikomik ama sevindirici bir olay” olarak değerlendirdi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş ise “Diyanet, cemevlerini ibadethane olarak kabul etmiyor. Bu bakımdan Görmez’in ziyareti olumlu” ifadesini kullandı.

Cemevi davası eylül ayına kaldı

Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, tüzüğünde ‘cemevlerini ibadet yeri olarak’ nitelemesi nedeniyle açılan kapatma davası, eylül ayına ertelendi. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen davada Hakim Yaşar Eren, nüfustaki din hanesinin varlığına ilişkin AİHM kararının incelemesinin tamamlandığını belirterek, kararı seçim sonrasına bıraktı. Dernek Avukatı Kazım Genç ise yargının inançlar konusunda karar alamayacağını ifade etti.