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Diyanet'i eleştirenlere ve kadınlara hakaret etmişti; AKP'li Keleş meclis üyeliğinden ve partisinden istifa etti

AKP Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş istifası ile ilgili daha sonra açıklama yapacağını kaydetti.

27 Ocak 2022 15:15

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde yayınladığı hutbede Atatürk’ten söz edilmemesini eleştirenlere ve kadınlara hakaret eden AKP Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş görevlerinden istifa etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Çorum AKP Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş meclis üyeliğinden ve partisinden istifa etti. Keleş, istifası ile ilgili daha sonra açıklama yapacağını kaydetti.

Reşit Keleş, 2019 yılında Diyanet’in 30 Ağustos hutbesini eleştirenlere Facebook hesabından yaptığı paylaşımda; “Diyanet Kemalistlere göre hutbe yapacak. Diyanet Kemalistlere göre fetva verecek. Müslüman Kemalistlere göre başını kapatacak. Müslüman Kemalistlere göre inanacak. Müslümanların helalini, haramını Kemalistler belirleyecek. Buna laiklik diyeceğiz. Siz kimsiniz o.çocukları” demişti. 

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