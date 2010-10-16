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Diyanet: Hayvancılıkta tehlike görürsek ‘Kurban kesmeyin’ deriz

Diyanet bayram öncesi Türkiye'deki olası bir hayvan rezervi sorununa karşın çalışmalara başlandığını söyledi.

16 Ekim 2010 03:00

T24 - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Diyanet İşleri Türkiye'deki olası bir hayvan rezervi sorununa karşın çalışmalara başlandığını söyledi.  


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, “Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların, Türkiye’nin canlı hayvan rezervini tehlikeye sokabileceği” iddiaları üzerine, “Bir tehlike görürsem ‘Bu yıl kurban kesilmeyebilir’ derim” mesajı verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, “Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların, Türkiye’nin canlı hayvan rezervini tehlikeye sokabileceği” iddiaları üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili veri toplanmasını isteyen Bardakoğlu, “Bir tehlike görürsem ‘Bu yıl kurban kesilmeyebilir’ derim” mesajı verdi. Türkiye’de hayvancılıkta yaşanan kriz, et ithalatını gündeme getirirken, bu yıl Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvan sayısının sorunu daha da derinleştireceğinden korkuluyor. Başta meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili birimlerin bu konudaki uyarılarını dikkate alan Bardakoğlu, şunları söyledi:


Verileri toplattırıyorum 

Yardımcılarıma, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, konuyla ilgili sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının elindeki verileri bildirmeleri talimatı verdim. Gelen bilgiler ve onlarla yapacağımız değerlendirmeler sonucunda bir karara varacağız. Önümüzdeki hafta detaylı bir açıklamada yapmayı planlıyoruz.


Açıklama haftaya 

Kimileri ‘Kesilmesinde bir sakınca yok’ diyor, kimileri de ‘Kesmeyelim’ diyor. Tüm kesimlerin değerlendirmelerini alacağız. Eğer bu yıl kurban edilecek hayvanların, canlı hayvan stoğunu olumsuz şekilde etkileyeceği sonucu ortaya çıkarsa, biz de bu konuda fikrimizi söyleriz. Bir tehlike görürsem ‘Bu yıl kurban kesilmeyebilir’ derim.  


Dişileri kesmeyin 

Kıtlık, doğal afetler ve benzer gelişmelere bağlı olarak kurban kesiminden vazgeçilebilmesinin dinen bir sakıncası olmayacağı vurgusu yaparız. Ancak, hiçbir olumsuz gelişme olmaması halinde dahi, özellikle dişi hayvanların kurban edilmemesi gerekir. Kısır olduğu kesin olanlar dışında dişilerin kurban edilmesi doğru olmaz.


Pakistan örneği 


Örneğin bir süredir, vekaletle kurban kesimi yoluyla Pakiktan’da kurban kesiyorduk. Ancak Sayın Başbakan’la hafta başında Pakistan’a yaptığımız ziyarette de oradaki temsilcilerimize şunu şöyledim: Burada kurban keseceğiz diye, ülke halkına zarar vermeyelim. Çünkü sel nedeniyle binlerce hayvan telef oldu. Bir de biz kurban keseceğiz diye insanların elindeki hayvanları alırsak aslında onlara, iyilik değil, uzun vadede kötülük yapmış oluruz.


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