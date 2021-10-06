Diyanet görevlisi CHP'li Mahmut Tanal'a küfür etti

Hollanda'da Diyanet Vakfı Temsilcisi olarak görev yapan Mehmet Ali Çavuşlu, CHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a küfür etti. Tanal'ın paylaşımı ifşa etmesinin ardından ise Çavuşlu, paylaşımını silerek Tanal'dan özür diledi.

Olayın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanal, Çavuşlu'ya "bir özürle temize mi çıkacaksınız?" diye sorarak şöyle dedi:

"Bir din görevlisi, Hollanda’daki Diyanet Vakfı temsilcisi, cami sorumlusu olarak rahmetli anneme küfrettiniz. Kamuoyuna duyurmam sonrası o çirkin mesajı silip özür diliyorsunuz. Bir özürle temize mi çıkacaksınız?"

Tanal'ın son paylaşımından sonra ise Mehmet Ali Çavuşoğlu bir paylaşım daha yaptı.

Çavuşoğlu "Sayın Tanal Özrümü kabul edin, bu düştüğüm durum ve üzüntü bana yeter" ifadelerini kullandı.