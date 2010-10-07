-DİYANET GENÇLİK SPOR KULÜBÜ, SOFUOĞLU İLE GURUR DUYUYOR ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Diyanet Gençlik Spor Kulübü Kurucu Başkan Yardımcısı Niyazi Güneş, milli motosikletçileri Kenan Sofuoğlu'nun dünya şampiyonu olmasından dolayı onurlandıklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı da olan Niyazi Güneş, yaptığı açıklamada, Diyanet Gençlik Spor olarak 81 il müftülüğünde yapılanma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Kulübün 20 il müftülüğünde şube, 39 il müftülüğünde temsilcilikler açtığını ve şu an 3 binin üzerinde üyelerinin bulunduğunu ifade eden Güneş, Kenan Sofuoğlu'nun da kulübün sporcuları arasında yer aldığını dile getirdi. Kulübün, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün bünyesindeki tüm spor dallarında etkinlik gösterdiğini anlatan Güneş, şöyle konuştu: ''Halen açık olan güreş, voleybol, masa tenisi, bedensel engelliler (masa tenisi, oturarak voleybol), motokros, satranç branşlarımız var. Şubelerimiz ve temsilciliklerimizde uygun görülmesi halinde yeni branşlar açılacaktır. Motokrosta spor kulübümüzü temsil eden dünyaca ünlü sporcumuz Kenan Sofuoğlu, 2009 sezonunda yaşadığı şansızlıklara rağmen 14 yarışma sonucunda dünya üçüncüsü olmuştu. 2010 yılında ise sporcumuz 13 yarışma sonucunda başarılı olarak dünya şampiyonu olmuştur. İki sezondur kulübümüz sporcusu olan Kenan Sofuoğlu kulübümüzü tercih ederek bizi onurlandırmışlardır. Bizde bundan sonraki başarılarında maddi manevi elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız.'' Ayrıca Güneş, Türkiye'de ilkler arasında yer alan bedensel engelliler oturarak voleybol takımına yurt dışından maç teklifleri geldiğini de kaydetti. Kulübün öncelikle kendi personeline ve diyanet ailesine hizmet etmeyi amaçladığını ifade eden Güneş, ''Kurumumuz içinden ve dışından lisanslı 40 sporcumuz var. Kulübümüz, kurumumuzu temsil edebilecek vasıfta sporculara da destek vermektedir'' dedi.