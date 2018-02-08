Diyanet, fakültelere 'temsilci' atayacak

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın, 'Gençlik Çalışmaları Yönergesi' yayımlandı. “Toplumun bütün kesimlerine sunulacak hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” amacıyla hazırlanan, yönerge 18 maddeden oluşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolüne dayanılarak hazırlanan yönergede, Diyanet'in gençlere, 'rol-model' olma tavsiyesinde bulunduğu ve gençlik koordinatörlerine görevler verdiği ortaya çıktı. Koordinatörlere verilen görevlerden biri de Diyanet’in genç gönüllüleri arasından üniversite, fakülte ve okullarda okul temsilcisi belirlemek.

Birgün'de yer alan habere göre, yönergede Diyanet personeline, “Okulları periyodik aralıklarla ziyaret edin. Okul ziyaretlerinde sadece konferans tarzı etkinliklerle yetinmeyin, düzenli ve sistematik programlar aracılığıyla gençlerle iletişime geçebilmenin imkanını oluşturun” talimatı verildi.

MEB ve KYK ile ortaklık

Diyanet tarafından ilk olarak Haziran 2017’de il ve ilçelere “gençlik koordinatörü” olarak atanan imamların ve vaizlerin etki alanları ile yetkilerinin genişletileceği ortaya çıktı. Gençlik koordinatörlerinin amacı, “Toplumu bilinçlendirici ve farkındalık oluşturucu faaliyetler yürütmek” şeklinde belirlenerek, öğrenci yurtlarında ve “müftülüğün uygun göreceği yerlerde” faaliyet yürütmelerine olanak sağlandı. Öğrenci yurtlarında “manevi rehberler” aracılığıyla yürütülen çalışmaları koordine etme görevi de verilen görevlilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu, (KYK) Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve İl Spor Müdürlükleri ile ortak çalışmalar yürüteceği belirtildi.

"Aileler ve idareciler ile irtibat halinde…"

Çalışma programlarında “eğitsel” bir sürecin takip edileceğini ileri süren Diyanet, gençlere “rol-model” olmaları tavsiyesinde bulunduğu gençlik koordinatörlerine şu görevleri verdi:



»Diyanet’in genç gönüllüleri arasından üniversite, fakülte ve okullarda okul temsilcisi belirlemek.



»Sosyo-kültürel etkinliklerde ve gençler için oluşturulmuş ortamlarda onlarla nitelikli zaman geçirmek.



»Gençlerin ailesi ve okul idarecileri ile irtibat halinde olarak, ilgili sürelere onların da dahil olmasını sağlamak.



»Diyanet Genç Gönüllü Formu’nu doldurarak Başkanlık gençlik çalışmalarıyla tanışan genç gönüllü sayısını artırma hususunda belirlenen hedefleri gerçekleştirmek.

‘Okulları ziyaret edin’ talimatı



Öğrencilere yönelik yürüttüğü gerici faaliyetleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Diyanet’in yeni dönemde okullarda yürüteceği çalışmalar da yönergeyle düzenlendi. Çalışmaların, okul idarecileri ve öğretmenler ile iş birliği halinde gerçekleşeceğini bilgisine yer verilen yönergede, “Gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılabilmesi ve daha etkin hale getirilmesi amacıyla okullara göre planlamalar yapılır” denildi.

Okulların yoğun olduğu mahallelerde “Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri” açılacağı öğrenildi.