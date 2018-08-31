Diyanet: Dinimiz stokçuluk ve karaborsaya izin vermez

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bugün cuma namazında okunan hutbede ekonomik krize değinildi. Hutbede fiyatlar enflasyonla oranlı şekilde yükselmeden önce stokçuluk yapanlar, tefecilik ve araborsacılık eleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bugünkü cuma hutbesinde ekonomik krize değinildi. Hutbede, fiyatlar enflasyonla oranlı şekilde yükselmeden önce stokçuluk yapanlar, tefecilik ve araborsacılık eleştirildi.

Hazreti Muhammed'in terzilik, marangozluk, çiftçilik, ticaret gibi çeşitli mesleklerle meşgul olduğu hatırlatılan hutbede "Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helâl kazanç endişesi gütmek, helâlinden üretip helâl yolda harcamak peygamberlerin sünnetidir" denildi.

Çalışmanın öğütlendiği hutbede, şu ifadelere yer verildi: "Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez."