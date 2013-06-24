Diyanet 'dini hayat'ı araştırıyor: Hangi mezhebe göre amel edersiniz

Hükümetin, 3. köprünün adını Yavuz Sultan Selim koymasıyla Alevilerin tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de yaşayan halkın dini hayat kriterlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma başlattı.

Hükümetin, İstanbul’a yapılacak 3. köprünün adını Yavuz Sultan Selim koyması Alevileri tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki dini hayata ilişkin yapılacak olan alan araştırmasının; dini hayata yönelik kriterleri ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu kaydetti.

Dini hayatın ilden ile farklılık gösterdiğini belirten Diyanet, kurumun stratejik planında hizmet şeklini toplumun farklı kesimlerine hitap edecek şekilde artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Dini hayattaki farklılıkları bölgelere ve ülke geneline göre objektif bir şekilde ortaya koyacaklarını savunan Diyanet, toplumu ayrıştırmadıklarını, siyasi inançları sorgulamayacaklarını savunurken, “Bu araştırmanın temel hedefi dini hayatın parametlerinin ölçüt ve kriterlerinin ortaya çıkarılmasıdır” dedi.

TBMM gündeminde

Kamuoyunda Alevilerin ayrımcılığa uğradıkları tartışması yaşanırken, MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın pilot uygulamaya geçtiği “Türkiye’de Dini Hayat” adlı araştırmayı TBMM gündemine taşıdı.

Ankette “Hangi mezhebe göre amel edersiniz? Misafirlikte kadınlar ve erkekler ayrı mı oturursunuz? Hangi namazlara hangi sıklıkla gidersiniz?” gibi soruların bulunduğunu belirten Öz, Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a bu anketin ayrımcılığı körükleyip körüklemediğini sordu. Bozdağ soruları Diyanet’e iletti. Bozdağ’ın kendisine gelen ve TBMM’ye gönderdiği Diyanet’in yazısında ilginç tespitler yer aldı.

Hizmette farklılıklar

Diyanet, Türkiye’de dini hayatın homojen bir yapıda olmadığı, bölgeden bölgeye, bazen coğrafi olarak yakın olsalar da ilden ile bile farklılıklar gösterebildiğini belirtirken, “Bu bağlamda ortaya çıkan farklılıkların, hizmet ulaştırılırken göz önünde bulundurulması gerektiği bilinen bir husustur” dedi.

Kurumun 2016’ya kadar geçerli olan stratejik planında hizmet alanına ilişkin eksikliklerin giderilmesi vurgusu yapıldığını anımsatan Diyanet, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede ‘din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini arttırmak’ başlığıyla ifadelendirilen stratejik amaç, ‘hizmet çeşidini ve veriliş şeklini toplumun farklı kesimlerine hitap edecek şekilde arttırmak’ hedefiyle ilişkilendirilmiş ve önemli çıktılar ve performans göstergelerinden birisi olarak ‘hizmet alanların profillerini çıkarmaya yönelik araştırma yapılması’ plana dahil edilmiştir.

Önce inceleme yaptık

Diyanet, söz konusu araştırmayı TÜİK’le birlikte yapılacağını ve bu amaçla bir ön inceleme ve uygulama(pre-test) çalışması yapıldığını kaydetti. Diyanet, araştırma tekniklerinin kolaylaştırılması gerçekleştirilen ön inceleme ve uygulamanın, sahada vatandaşlara yöneltilecek gerçek soruların hazırlanmasını da sağladığını vurguladı.