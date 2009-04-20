Diyanet, Din Şurası'nda eşcinselliği tartışacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 4. Din Şurası'nda eşcinselliğin hastalık mı yoksa tercih konusu mu olduğunu tartışacak.



Ekim ayında çeşitli kurumlardan temsilcilerin katılacağı şurada, "Cinsel kimlik bilinci" başlığı altında erkek ve kadınlar dışında eşcinsellik de ele alınacak. Özellikle eşcinselliğin hastalık mı tercih mi olduğu konusu masaya yatırılacak.



Hazırlanan taslak programa göre, "Cinsellik ve Toplumsal Hayat" konulu sunum içerisinde, toplumsal değerler ve müstehcenlik, taciz, tecavüz, cinsel istismar ve cinsel kimlik bilincine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cinsel kimlik bilinci kapsamında homoseksüellik, travestiler ve eşcinsellik konuları da ele alınacak.



Cinsel tercih farklılıklarının hastalık ya da tercih olup olmadığı konusu, hem dini hem de bilimsel açıdan masaya yatırılacak.



