Diyanet "cinsel istismar" diyemedi, tüm suçu çocuklara attı: Öğrenciler arasında gayri ahlaki ilişkiler!..

Konya’da devlete bağlı Medine Kuran Kursu’nda yaşanan çocuk istismarı davasında skandal ayrıntılar yer aldı. Tanıkların verdiği bilgiye göre, kurs yönetiminden müftülüğe kadar ihmal zincirinin yaşandığı olayda, konuyu soruşturmakla görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri de istismarı görmezden gelerek suçu çocuklara attığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda ise çocukların yaşadığı istismar savcılığa bildirilirken "çocuklar arası gayri ahlaki ilişkiler" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Konya’nın Karatay ilçesinde Nakşibendi tarikatına yakınlığı ile bilinen resmi Kuran kursunda, istismara uğrayan çocukların yaşananları kurs görevlilerine ve müftülüğe bildirmelerine karşın herhangi bir önlem alınmadığı, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yapılan şikâyetlerin ardından ancak bir yıl sonra soruşturmanın başlatılabildiği ortaya çıktı.

Konu hakkında inceleme başlatan Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda ise çocukların yaşadığı istismar savcılığa bildirilirken skandal bir ifadeyle "çocuklar arası gayri ahlaki ilişkiler" olarak değerlendirildi.

Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre, 2014 yılından itibaren Medine Kuran Kursu’na giden çocuklar, yatılı olarak hafızlık eğitimi almaya başladı. Hafta sonlarında ailelerin yanına giden çocuklar, 2015 yılının ağustos ayına kadar kaldıkları kursta çeşitli şekillerde ve kursun farklı alanlarında istismara uğradı. İddianameye göre çocuklar ve tanıklar yaşananları ilk olarak kursun nöbetçi hocası M.B.’ye anlattı.

Edinilen bilgiye göre, kurs yönetiminin konuyu ciddiye almamasının ardından ilçe müftülüğüne şikâyetler iletildi. Oradan da sonuç alınamayınca çocuklar ve ailelerinin BİMER üzerinden şikâyetlerini Başbakanlığa ilettiği öğrenildi. Şikâyetlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Konya’da yaşananları araştırmak üzere müfettişler görevlendirdi. İnceleme sonuçlarını ihbar amacıyla savcılığa ileten Diyanet müfettişleri ise kursta yaşananlara ilişkin hazırladıkları üst yazıda "Medine Kuran Kursu’nda okuyan öğrenciler arasında gayri ahlaki ilişkiler" ifadeleriyle istismar değerlendirmesi yerine çocukları suçladı. Diyanet’in soruşturma başlatmasının ardından kurs yönetiminin ise çocukların el yazıları ile dilekçe alması da dikkat çekti. Ayrıca kurs yönetimi hakkında müfettişlikçe idari soruşturma başlatıldı.

"Kötülük yaptılar"

Kuran kursu yönetimi tarafından göz yumulan istismara ilişkin ayrıntılar ise savcılık tarafından hazırlanan iddianamede mağdur çocukların ifadeleri ile ortaya çıktı. İddianameye göre, 2003-2004 doğumlu çocuklar Kuran kursunun sınıflarında, hoca odalarında, yemekhanede, yatakhanede ve hatta mescitte bile kendilerinden yaşça büyük 5 diğer öğrenci tarafından sabah saatlerinden gece uyuyana kadar farklı şekillerde istismara uğradıklarını anlattı. Çocuklar ifadelerinde, yatılı kursta kaldıkları süre boyunca tacize uğradıklarını, kıyafetlerinin çıkarılmaya çalışıldığını, gece uydukları yataklarına istismarcılar tarafından girildiğini, kendilerine dokunulduğunu, kıyafetlerinin çıkarıldığını, kendilerine sarkıntılıkta bulunulduğunu, zorla öpüldüklerini, istismarcıların kendilerine cinsel organlarını gösterdiğini, bağırmamaları için ağızlarının kapatıldığını ve istismara ilişkin diğer ayrıntıları anlattı. Bir çocuğun ifadesinde ise yaşadıklarını 'kötülük yaptılar' diyerek anlatması yaşanılan travmanın boyutunu da gözler önüne serdi.