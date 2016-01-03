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Diyanet: Cemevleri kırmızı çizgimizdir

"Biz dini statü veremeyiz, statüyü ancak bu yolun bizatihi sahipleri belirleyebilirler"

03 Ocak 2016 12:18

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AKP’nin 64. Hükümet Programı’nda yer alan, Cemevlerine hukuki statü verilmesine ilişkin olarak, "Cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir” yorumunda bulundu.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Türkiye’de Alevi vatandaşların özgürce inançlarının gereklerini yapmaları, geleneklerini yaşatmaları gerektiğini her fırsatta ifade ettiğini söyleyen Görmez, bu konuda siyasi taleplerle dini taleplerin zaman zaman birbirine karıştığını savundu. 

Görmez, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasına ilişkin kanaatini de şöyle dile getirdi:

“Biz dini statü veremeyiz, statüyü ancak bu yolun bizatihi sahipleri belirleyebilirler. Alevilik meselesini teolojik bir tartışma zeminine çekmeden, sadece sosyal, hukuki zeminde konunun ele alınması gerektiğini hep ifade etmişimdir. Bizim daima iki kırmızı çizgimiz olmuştur, bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir tanesi; Aleviliğin İslam’ın dışında bir yol olarak tarif edilmesi. Çünkü bin yıllık tarih bunu yalanlıyor, doğru olmadığını ortaya koyuyor. İkincisi de; cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi. Ama kendi tarihinde var olduğu şekliyle ocakların talepleri doğrultusunda özgürce kendi geleneklerini, kendi kültürlerini, kendi inançlarını yaşamalarının da hem İslam’ın, hem hukukun onlara verdiği bir hak olduğunu düşünüyorum.”
 

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