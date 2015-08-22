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Diyanet, cemaate yakın gazete ve televizyonlara Hac akreditasyonu getirdi

Meydan Temsilcisi: Diyanet gibi siyaset üstü kalması gereken kurumun bu yaptığına ne demeli?

22 Ağustos 2015 12:12

Diyanet İşleri, bu yıl yapılacak olan Hac ibadeti için akreditasyon uyguladı. Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman, Meydan, Bugün, Yeni Asya, Kanaltürk, Samanyolu gibi gazete ve televizyonların bu yıl Hac için çağrılmayacak.

Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin, bugünkü yazısında duyurduğu söz konusu akreditasyonla ilgili, “Muhalif olarak bilinen medyanın bir bölümü zaten yıllarca çağrılmıyormuş. Onu da bu vesileyle öğrendim" dedi. "Diyanet’i aradığımda oradaki arkadaşlar ‘akreditasyon yapmıyoruz' dediler" diyen Şahin, "İyi niyetli olduklarına eminim ama sanırım listeden haberleri yoktu. İşin muhataplarından ise çıt yok.
Diyanet gibi siyaset üstü kalması gereken kurumun bu yaptığına ne demeli?" diye sordu.
 

 

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