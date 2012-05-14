Diyanet çapkınlık yapan imama kapıyı gösterdi

Bursa'nın Kestel İlçesi'nde kendisini bir başka kadınla aldattığı iddiasıyla, gece uyurken cinsel organı eşi tarafından kesilen imam 42 yaşındaki O.K.'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkisi kesildi.

Kestel İlçesi’nde geçen yıl Ağustos ayında, Gölbaşı Köyü’nde gece uyuyan imam O.K.’nin cinsel organı, eşi tarafından bıçakla kesildi. Kopmak üzere olan cinsel organ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaesi’nde ameliyatla dikildi. Uzun süre yatarak tedavi gören O.K., daha sonra taburcu edilip evine gönderildi. O.K. savcılıkta verdiği ifadede, eşi ile aralarında kıskançlık nedeniyle uzun süreden bu yana tartışmalar olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Eşim ile olaydan önce sorunları konuştuk ve anlaştık. Problem kalmamıştı. Ancak gece uyurken cinsel organımı kesti. Acı içerisinde kalktığımda gözlerime inanamadım. Evin duvarları dahi kan olmuştu. Sonra din görevlisi olan komşularımdan yardım isteyip hastaneye geldim. Her ailede böyle sorunlar ve kavgalar olur. Ben üç çocuğumun annesinden şikayetçi değilim."

Kestel Cumhuriyet Savcılığı, cinsel organının işlevini yapıp yapamayacağı 6 ay sonra belli olacak O.K. ile eşinin birbirinden şikayetçi olmaması ve çiftin tekrar birlikte yaşamaya başlaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı vererek, şüpheliler hakkında dava açılmasına gerek görmedi. Bu arada, ilçede ’çapkın imam’ olarak tanınan O.K. hakkında ’uygunsuz davranışları’ ve ’satın aldığı benzin istasyonunu eşinin üzerine yaptığı’ iddialarıyla ilgili yapılan soruşturma sonuçlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık 22 yıldır din görevlisi olarak çalışan O.K.’nin geçen ay meslekle ilişiğini kesti.