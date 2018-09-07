Diyanet, camide 3 kişinin öldüğü olayla ilgili kendini böyle savundu: Sorumluluğumuz yok!

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ataköy’de bulunan bir camide tentenin çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü olayla ilgili savunma yaptı. Diyanet, cami ve mescitlerin açılması, cami görevlilerin atanması dışında bir sorumluluğu olmadığını savundu.

Avniye Gündoğdu, bir yakının cenaze törenine katılmak için geçen yıl 10 Ocak günü Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’ne gitti. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, cenaze namazlarının kılındığı alandaki tenteler için çökme riski meydana getirdi. Namazın ardından ilk naaş cenaze aracına konulduğu esnada tente çöktü, onlarca kişi kar ve demir yığını altında kalmıştı. Olay sonrası Feruzan Eryürek, Mustafa Ümit Şengezer ve Zihni Ganiç yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, yaralılar arasında yer alan Avniye Gündoğdu, özel bir hastaneye kaldırıldı, 20 gün tedavi gördü. Gündoğdu adına uğradığı zararın tazmini için Bakırköy Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanı’na 7 Şubat 2017 günü başvuruda bulunuldu. İki kurumdan da ret kararı geldi.

"Fiyat fahiş"

Avukat Ersan Taştekin, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada müvekkili Gündoğdu’ya 98 bin 845 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat ödenmesini talep etti. Davalı Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan savunmada ise “Başkanlığımız, cami ve mescitlerin açılmasına izin vermek ve cami görevlilerini atamakla sorumlu. Başka da bir sorumluluğumuz yok. Tazminat konusu olayda ağır hizmet kusuru yok. Talep edilen tazminat miktarları da fahiş” denildi.

“Sorumlu Diyanet"

Mahkeme, Bakırköy Belediyesi’nin olayla ilgili sorumluluğunun olmadığına karar verdi. Gündoğdu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetim ve sorumluluğu altındaki cami bahçesinde tente faciasını yaşadığına vurgu yapılan kararda 98 bin 845 liralık maddi, 50 bin liralık da manevi tazminat olmak üzere toplam 148 bin 845 bin liranın yasal faizi ile ödenmesine hükmedildi. Mahkeme, manevi tazminata gerekçe olarak ise Gündoğdu’nun 20 gün hastanede kalmasını ve yapılan ameliyatları gösterdi. Mahkeme yargılama masraflarını da davalı idarenin ödemesine hükmetti. Geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edilen karara Diyanet İşleri Başkanlığı avukatlarının henüz itiraz etmediği öğrenildi.