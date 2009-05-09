Diyanet: Cami mimarisinin olmazsa olmazları korunmalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, prensip olarak yeni tarzların denenmesine karşı olmadıklarını, ancak cami mimarisinin olmazsa olmazlarını da korunması gerektiğini vurguladı.



Fırat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kur'an'ın Mucizevi Korunması" sempozyumununa katılan Bardakoğlu, basın mensuplarının Karacaahmet'te dün açılışı yapılan Şakirin Camisi'nin modern mimarisiyle ilgili sorusunu yanıtladı.



Bardakoğlu, "Prensip olarak yeni tarzların denenmesine karşı değiliz, ancak cami mimarisinin olmazsa olmazlarını da korumamız gerekiyor" dedi.



Klasik mimarinin nefis çizgilerini kaybetmeden, post modern denemeleri başka alanlarda biraz geliştirdikten sonra cami mimarisi alanında dikkatli uygulamalarda bulunulması gerektiğini ifade eden Bardakoğlu, Şakirin Camisi'ni beğenip beğenmediğine ilişkin soruya karşılık, şunları söyledi:



"Henüz bir kanaat oluşmadı, ama biz de yeni mimari tarzların denenmesine sıcak bakıyoruz. Dini mimari alanında yetişmiş insana ihtiyaç var. Maalesef çok fazla ekonomik gelir olmadığı için bu alanda çok iyi yetişmiş mimar sayımız çok fazla değil, iki elin parmaklarını geçmez. Bu alanda iyi mimarlara, iyi ustalara, iyi sanatkarlara ihtiyaç var. O yetiştikten sonra çok güzel örnekler ortaya çıkacaktır."

