Diyanet bütçesinde aslan payı, 'ahlaki yozlaşmayla mücadele’ye!

Geçen yıla göre bütçesini yüzde 13.21 artıran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 7 milyar 774 milyon liraya çıktı. Bütçeden aslan payı ise ‘ahlaki yozlaşmayla mücadele’ye ayrıldı.

Cumhuriyet'te Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılında bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 13.21 artırarak 7 milyar 774 milyon 183 bin TL’ye çıkardı. Bu büyük ödeneğin hangi kalemlerden oluşmasının planlandığı ise Başkanlığın 2018 Performans raporuna yansıdı.

Buna göre Diyanet, “Birlik ve beraberliği engelleyen toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamak” için bütçeden 8 milyon 841 bin TL para ayıracak. Ancak bu paranın çok büyük bir kısmı, 8 milyon 500 bin TL’si “Ahlaki yozlaşmayı önleyici çalışmalar yapmak” için harcanacak. Bu amaç doğrultusunda çeşitli yayınlar ile hutbe, vaaz ve konferanslar hazırlanacak.

amacıyla yapılacak çalışmalara 75 bin TL ödenek ayrılacak. Bu para ile “hutbe, vaaz ve konferanslar düzenlenemeyeceğinden” sadece eğitimler düzenlenecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde barışı tehdit eden hususlarda ilgili çalışmalar yapmak için ise 256 bin TL ayrılacak. Bu çalışmalar kapsamında terör olaylarının “dini ve ahlaki eksiklikler neticesinde ortaya çıktığı” yaklaşımı benimsenecek. Bu kapsamda vaaz ve hutbelerle bölge halkı ‘bilinçlendirilecek’. İlgili kamu kurumları ile STK’lerle beraber toplantılar yapılarak oluşacak tehditler engellenecek. Barış için “İslamın barış, adalet, özgürlük mesajının insanlığa ulaştırılmasında etkin rol oynamak” hedefi doğrultusunda da para harcanacak. Dünya barışı ve kardeşliğine katkıda bulunmak için, İslamın mesajları çerçevesinde 550 bin TL bütçe ile uluslararası konferanslar düzenlenecek. Müslim – gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın din özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalar için ise 468 bin TL harcanacak. Bu kalemdeki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki barış çalışmaları için ise 64 bin TL ödenek ayrılacak.

Yeni çıkan yasa ile nikâh kıyma yetkisi de alan müftülüklerin ihtiyaçlarının belirlenerek yeniden dizayn edilmesi gerekli olan yerlere yeni hizmet binalarının inşa edilmesi için 21 milyon 576 bin TL para harcanacak.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü 2017’nin ilk altı ayında ‘Bilgisayar Hatlı Kuranı Kerim’den 615 bin adet bastı. Bu kitaplar, bütün il ve ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak dağıtılması için gönderilmeye başlandı. Söz konusu eserlerin basımı için 15 milyon 342 bin 973 TL para harcandı. Camilerin fiziki yapı ve sosyokültürel fonksiyonlarını standartlaştırmak, mekân kalitesini artırmak için 29 milyon 300 bin TL ödenek ayrılacak. Bu para ile yeni cami projeleri de hazırlanacak.

Yeni kuran kurslarına 1. 5 milyon

Yeni kuran kursları açmak için 1 milyon 450 bin TL ödenek ayrıldı. Bu para engelli, yatılı ve 4-6 yaş grubu Kuran kursları açmak ve ihtiyaç odaklı Kuran kursu sayısını artırmak için kullanılacak.

50 bin TL kaynak ayrılarak “Yeni kuşakların anlayabileceği bir meal çalışması” yapılacak. Dini ve kültürel içerikli TV ve radyo yayın çeşitliliğini arttırmak için 5 milyon TL, yurtdışına yönelik dini ve kültürel içerikle TV ve radyo yayını için de 1 milyon TL ayrılacak. Yabancı dil ve lehçelerde yayın sayısını arttırmak için de 8 milyon 252 bin TL para harcanacak.

İslamın kadına verdiği değerin doğru anlaşılması için yaşantıları ile Müslüman kadınlara örnek teşkil eden Hz. Hatice, Hz. Ayşe ve Hz. Fatma biyografisi hakkında eserler 1 milyon TL bütçe ile hazırlanacak.