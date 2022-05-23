Diyanet, bu yılın ilk 5 ayında bastırdığı kitaplara 18 milyon 500 bin TL harcadı

Bu yıl 16 milyar liralık bütçesi ile gündemden düşmeyen Diyanet'in 2022 yılının ilk 5 ayında kitaplara ödediği tutar dikkati çekti.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Diyanet ilk, Dini Bilgiler Soruları, Dualarımı Öğreniyorum, Hayatın Tekrarı Yok, İbadetlerimi Öğreniyorum ile Kur'an ve Sünnete Göre Yaşamak kitapları için 29 Nisan 2022'de 620 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Ardından “Hikayelerle Çocuklara 40 Ayet, Hikayelerle Çocuklara 40 Dua, Hikayelerle Çocuklara Esma-i Hüsna” eserleri için 9 Mayıs 2022'de 672 bin TL'lik sözleşme yaptı.

12 Mayıs 2022'de “Peygamber Hikayeleri, Zehra'nın Hadis Günlüğü'' ve “Ela İle Efe Umre'ye Gidiyor'' kitapları için 538 bin 750 TL'lik sözleşme imzalandı. “Mukaddes Miras Kudüs'' adlı kitap için 16 Mayıs 2022'de 301 bin 500 TL, “Hz Muhammedin Hayatı Hatemü'l Embiya'' adlı eserin basımı için de 16 Mayıs'ta 695 bin 700 TL ödendi.

Diyanet bu yıl ilk 5 ayda bastırdığı kitaplara 18 milyon 500 bin TL harcamış oldu.

15 Mart 2022'de ihaleye çıkarak askere ve polise din öğretmek için “Askere Temel Dini Bilgiler'' kitabının basımına 528 bin TL, “Polis için Dini ve Ahlaki Bilgiler'' kitabı için de 264 bin TL ödendi. Bu kitapların toplam maliyeti 792 bin TL oldu.