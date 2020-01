Diyanet Bodrum'daki mavi bayraklı koya 30 milyon TL'ye dev tesis yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bodrum Müftülüğü, Ortakent - Yahşi Beldesi'nin dünyaca ünlü mavi bayraklı Camel Beach Koyu'ndaki hazineye ait araziye 30 milyon lira harcamayla İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi yapacak. Daha önceki yerel yönetimlerin projeye izin vermediği, bunun üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'nün gerekli düzenlemeyle izni verdiği ortaya çıktı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon projeye karşı olmadıklarını, ancak kendilerinin devre dışı bırakılarak proje hazırlanmasına sitem etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşer Anter'in haberine göre, Son yerel seçimlerin ardından mahalleye dönüştürülen Ortakent - Yahşi Beldesi'nde Camel Beach Koyu'nda hazineye ait 10 dönümlük arazinin 3 bin metrekarelik kısmına, ilk olarak 2013 ylı temmuz ayında İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi yapılması gündeme geldi. Ancak Ortakent-Yahşi Belediye Meclisi, proje için onay vermedi. Belde belediyesinin kapanacağı kesinleşince de proje Bodrum Belediyesi'ne havale edildi. Ancak oradaki iki toplantıda da gerekli izinler verilmedi.

Söz konusu araziye 3 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resen görüşü ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma yapıldı. Camel Beach Koyu sırtlarındaki, Karaada'yı da tepeden gören araziye turistlere İslamiyet’i, bilimsel, iyi, doğru ve düzgün dini bilgilerle tanıtmak amacıyla yapılacağı belirtilen dini ve kültürel tesisin inşaatına önümüzdeki günlerde başlanması için ilk adımlar atıldı.

Koya yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak ve bir yıl içinde tamamlanması planlanan dini ve kültürel tesisle ilgili bilgi ve görselin bulunduğu bir tabela dikildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Birimi yetkilileri, Bodrum'a böyle bir dini ve kültürel tesisin yapılması için gerekli ruhsatlandırmanın yapıldığını Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kendilerine gönderdiği yazıdan öğrendikleri bildirdi.

Kapatılan Ortakent-Yahşi Beldesi'nin son Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Onur Şahbaz, projenin kendi zamanında gündeme geldiğini ancak belediye meclisi olarak onay vermediklerini söyledi.

Şahbaz, "Dini ve kültürel tesis yapılacağı belirtilen bu arazinin bir kısmı da belediyemiz tarafından hazineye devredilmişti" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı: Biz cami, külliye yapılmasın demiyoruz...



Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, projenin iki defa kendi belediye meclisleri tarafından kabul edilmediğine dikkati çekerek, "Demek ki, projede bir sıkıntı var" dedi.

Cami, külliye ve dini merkez yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Başkan Kocadon, şunları söyledi:

"Yanlış anlama olmasın. Bizler 'cami, külliye, dini merkez yapılmasın' demiyoruz. Tam aksine yapılsın, biz de istiyoruz. Ancak, böylesine ciddi bir proje için Ankara'da oturup, bu projeyi çizenler gelsinler, bizimle görüşsünler. Bakalım bu proje kentin kimliğine, mimari yapısına uyacak mı, kent dokusuna uyacak mı? Gerekirse inanç turizmi için öncülük edecek bu proje için yarışma açalım, en iyi külliye veya dini merkez ortaya çıkması için birlikte karar verelim isterdik. Şimdi ne olacak? Merkezden alınan, oldu bitti kararı nedeniyle yine sivil toplum kuruluşlarıyla müftülük karşı karşıya gelecek. Bodrum'a yakışan bir proje olmasını biz de çok isterdik."





"Külliye değil, dini ve kültürel tesis"



İsminin açıklanmasını istemeyen bir müftülük yetkilisi, projenin dini ve kültürel bir tesis olduğunu belirterek şunları söyledi:

"O nedenle buraya, 'külliye' demedik. 'Külliye' denilince, sadece dini bölümler akla geldiği için yanlış anlaşılıyor. Tüm Ege Bölgesi'ne hitap edecek bu tesiste, fonksiyon olarak kültürel işler daha ön planda olacak. Burada maksat, cami yapmak değil. Ruhsatını alıp, her yere bir cami yapabiliriz. Burada amacımız, inanç turizmine hizmet için, İslam'ı hem halk, hem de turistlere her türlü faaliyeti de kapsayacak şekilde en doğru bilgilerle anlatmak. Rehberler eşliğinde gelen turist gruplarına, cami ve ekleri, İslam el, hat ve musiki sanatı ile İslamiyet bilgisine dair her şeyin tam tanıtımı yapılacak. Din çok hassas bir konu. Bu nedenle İslamiyet’i, bilimsel, iyi, doğru ve düzgün bilgilerle tanıtmamız lazım. Türkiye'de özellikle turizm bölgelerinde İslamiyet’i profesyonel ve bilimsel olarak tanıtan bir merkezimiz yok. Burada, işin bu yönünü, yani İslam’ı tanıtma ve bilgilendirme yönünü, ön plana çıkarmak istiyoruz."

2017'de bitecek



Ortakent Yahşi Mahallesi'ndeki 10 dönümlük araziye 3 bin metrekare inşaat alanı ile yapılacak olan İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi'nin sondaj, zemin etüt, teras, arazi düzenleme ve kazı çalışmalarının inşaat yasaklarının başlayacağı süreye kadar tamamlanacağı öğrenildi.

2017 yılında hizmete açılması hedeflenen merkezde toplantı salonları, el ile hat sanatları ve kültür varlıkları eğitim alanları, sergi yerleri ile hediyelik eşya ünitelerinin yer alacak. Merkezde bir de yan ünite olacağı belirtilen 400 metrekarelik iki minareli bir cami de yapılacak. Dini ve Kültürel Tesis alanında, İslami ve klasik müzik tanıtımları, video gösterilerinin yapılacak. İnşaat alanı dışındaki 7 bin 300 metrekarelik alanda ise park ve bahçeler yapılıp, yeşillendirilecek, gölgelikler oluşturulacak.