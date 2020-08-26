Diyanet, bir yılda 15 milyon TL bağış topladı

2019 yılı bütçesi 2018’e oranla en fazla artırılan kamu kurumlarının başında gelen ve 10,5 milyar liralık ödenek alan Diyanet, bir yılda 15,3 milyon liralık da bağış topladı. Diyanet’in, 10 bin lirası Avrupa Birliği’nden olan 15 milyon liralık bağış ve yardım gelirinin 9,9 milyon lirası, “Diğer idarelerden alınan bağışlar” adı altında kaydedildi.

2019 yılında 2018’e göre yüzde 34 artırılan 10,5 milyar liralık bütçesi ile çok sayıda kamu kurumunun bütçesini geride bırakan Diyanet’in 2019 yılına ilişkin mali raporuna göre, “Bağış, yardım ve özel gelirler” adı altında Diyanet’in kasasına bir yılda 15,3 milyon lira girdi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Diyanet’in 2019 yılında topladığı 15,3 milyon liranın, 11 bin 208 lirası yurt dışından alınan bağış ve yardımlar oluşturdu. İdarenin mali kayıtlarına göre, 2019 yılında AB’den 10 bin liralık bağış ya da yardım alındı. Dünya Bankası’ndan alındığı belirtilen 40 lira da mali raporlara kaydedildi.



Diyanet’in, yurt dışından topladığı paraların yanında, “Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar” kapsamında aldığı bağışlar ise 9,9 milyon lira oldu. Diyanet, 9,9 milyon liralık bağış ve yardımın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken 8,6 milyon TL’nin kaynağı mali raporlara, “Diğerlerinden alınanlar” şeklinde geçirildi.

Yine detayları paylaşılmayan ve “Kurumlardan ve kişilerden” alındığı bildirilen bağış ve yardımların karşılığının ise 4,7 milyon lira olduğu belirtildi. Rapora göre, cami, mescit ve Kuran kursu müştemilatlarından da 263 bin lira toplandı.

Diyanet’in 2019 yılında bütçe dışı gelir elde ettiği bazı kalemler ise şöyle gerçekleşti:



Personele kesilen para cezaları: 65 bin 163 lira



Kişilerden alacaklar: 12,6 milyon lira



Tanımlanamayan çeşitli gelirler: 22,3 milyon lira

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