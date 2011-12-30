Diyanet Başkanı'nın ilk tweet'i 'Noel Baba' için

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ilk tweet’inde “Noel Baba” için ilginç sözler sarfeden Keşan Müftüsü’ne soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Görmez “Yanlış haber üzerine yapılan yorumlar üzüntü verici” dedi.





Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de sosyal paylaşım ağı Twitter'da kişisel hesap açtı.



Görmez, Twitter'daki ilk mesajında, ''Noel Baba'' ile ilgili sözleri üzerine Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri hakkında soruşturma açıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.



Mehmet Görmez, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:



''Değerli dostlar, öncelikle cumanız mübarek olsun. Keşan Müftüsü hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmamıştır.'



Yanlış haber üzerine yapılan yorumlar üzüntü vericidir. Buna rağmen ilginize ve hassasiyetinize teşekkürler.''



Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri, "Noel Baba doğru dürüst biri olsa bacadan değil kapıdan girerdi" demişti. Bu sözler özellikle sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.





