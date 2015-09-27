Diyanet Başkanı: 700'ü aşkın kardeşimizin çiğnenerek ölmesinin hiçbir makul izahı olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mina'da yaşanan izdihamda hayatını kaybeden hacılara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bir sivrisinek, bir börtü böceğe dahi dokunmanın caiz olmadığı bir ibadettir hac ibadeti. Fakat bu ibadet esnasında sebebi ne olursa olsun 700'ü aşkın kardeşimizin çiğnenerek ölmesinin hiçbir makul izahı olamaz. Hiçbir kardeşimizi, hiç kimseyi itham etmiyorum. Bütün Müslümanları kastediyorum. Biz Müslümanların mutlaka insana verdiğimiz değer üzerinde yeniden durması gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geleneksel olarak düzenlediği, "Dünya Hac Organizasyon Başkanları Buluşması"nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Bayram gününde İslam ülkelerinin hac organizasyonu başkanlarının bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ancak yaşanan elim olaylar nedeniyle herkesin kalbinin hüzünle dolduğunu anlattı. Görmez, Müslümanların birbirine karşı yeniden bir merhamet seferberliği başlatmasının gerekliliğini vurguladı.



Müslümanların işlerini güzel yapması dileğinde bulunan Görmez, "İslam ümmetinin en zor zamanda hac ibadeti bir umut olarak önümüzde duruyor. Fakat bu sene biz bu umudu yaşarken, bir hüzün yaşadık. Öncelikle Mina'da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hem vinç hadisesinde hem de Mina'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi şehitler arasında kabul buyursun" diye konuştu.

'Eğitimin üzerinde çok iyi durulması gerek'

Mehmet Görmez, sözlerine şöyle devam etti:



"Bir sivrisinek, bir börtü böceğe dahi dokunmanın caiz olmadığı bir ibadettir hac ibadeti. Fakat bu ibadet esnasında sebebi ne olursa olsun 700'ü aşkın kardeşimizin çiğnenerek ölmesinin hiçbir makul izahı olamaz. Hiçbir kardeşimizi, hiç kimseyi itham etmiyorum. Bütün Müslümanları kastediyorum. Biz Müslümanların mutlaka insana verdiğimiz değer üzerinde yeniden durması gerekiyor. Dünyadaki bütün Müslümanların hacılarını buraya getirmeden önce eğitim üzerinde çok iyi durması gerekiyor. Burada bize her sene ev sahipliği yapan kardeşlerimize çok daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. Bütün İslam ülkelerinin temsilcilerine taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Biz Müslümanlar yeniden birbirimize karşı merhamet seferberliği başlatmamız gerekiyor.”



Somali, Sudan ve Ürdün'ün bakan düzeyinde temsil edildiği toplantıda, Rusya, Slovenya, Filistin temsilcileri de yer aldı.