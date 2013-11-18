Diyanet, bankalarla ilgili fetva verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı finans sektörü hakkında fetva vermeye hazırlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ile birlikte çalışacak Diyanet, faizsiz bankacılık yapan yatırım bankalarının hizmet ve ürünleri üzerinde yoğunlaşacak.

Yeni Şafak gazetesinden Yakup Kocaman ve Hamide Hangül'ün haberine göre, bugüne kadar bankacılık ve finans sektöründeki ürün ve hizmetlerle ilgili sorulara bağlayıcılığı olan fetvalar vermekten kaçınan Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni dönemde bankacılık sektörü ile doğrudan çalışarak fetvalar vermeye hazırlanıyor. Hem bankacılık kesiminden gelen talepleri karşılamak hem de vatandaşın ekonomi ve finans alanındaki dini ihtiyaçlarıyla ilgili sorulara cevap vermek için kolları sıvayan Diyanet İşleri Başkanlığı ilk etapta BDDK ile bir araya gelecek. BDDK'nın Aralık ayının sonunda düzenleyeceği faizsiz finans sektörünün gelişimine yönelik çalıştaya katılacak olan Diyanet İşleri yetkilileri, bankacılık ve finans sektöründeki ürün ve hizmetlerle ilgili fetvalar vermeye başlayacak.

Katılım bankaları Diyanet'ten fetva bekliyordu

Diyanet'in bankacılık sektörüyle ilgili fetvalar vermesi katılım bankalarının uzun süredir beklediği bir gelişmeydi. Diyanet'in şimdiye dek katılım bankalarının çıkardığı ürün ve hizmetlerle ilgili 'caizdir', ya da 'caiz değildir' gibi fetva vermekten kaçınması ile bu bankalar, faizsizlik prensibini gözeten vatandaş nezdinde itibar kazanamıyordu. Yeni dönemde katılım bankaları açısından üst fetva makamı olması beklenen Diyanet'in, geleneksel bankaların çıkardığı finansal ürünlerle ilgili fetva vermesi de mümkün olabilecek.

Sektörü yakından tanıyan uzmanlara göre, Türkiye'de faizsiz bankacılıkla ilgili üç farklı grup var. Uzmanlar, ilk grubun katılım bankalarının gerekliliğine inananlardan, ikinci grubun bu bankaların gerekliliğine inanan ancak faaliyetleriyle ilgili tereddüt taşıyanlardan ve üçüncüsü grubun ise, katılım bankalarının diğer bankalardan farklı olmadığını düşünenlerden oluştuğunu söylüyorlar.

BDDK liderliğinde çalışma grubu

Öte yandan BDDK liderliğinde katılım bankacılığının geliştirilmesi için bir çalışma grubu da oluşturdu. Çalışma grubu, 'Bu alanda nasıl yol alınır?', 'Katılım bankaları nasıl geliştirilir?', 'Dışsal etkiler nelerdir?' gibi sorularla bir yol haritası oluşturmaya çalışıyor. BDDK liderliğinde devam eden çalışma grubuna, katılım bankalarından temsilciler de katılıyor. Çalışmalar sonunda bir de çalıştay organize edilmesi düşünülüyor. Buraya BDDK uzmanları, akademisyenlerin, Diyanet fetva makamları ve katılım bankacılığı tarafları davet edilecek.

Devlet katılım bankası kuruyor

Diyanet'in fetva makamı ile bankacılık alanında etkin rol almaya hazırlanmasını değerlendiren uzmanlar, bu gelişmenin devletin üç tane katılım bankası kurmaya hazırlandığı bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirtiyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, daha önce devletin katılım bankacılığı alanına gireceğini belirterek, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın önümüzdeki dönemde birer tane katılım bankası kurması için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Babacan ayrıca, dünyadaki faizsiz bankaların likidite ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye öncülüğünde bir Mega İslam Bankası kurmak istediklerini de dile getirmişti.

Türkiye'de 1.65 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaşan bankacılık sektöründe katılım bankalarının payı yüzde 5.5 gibi düşük bir seviyede bulunuyor. Daha önce isimleri 'faizsiz banka' iken geçtiğimiz yıllarda 'katılım bankaları' adını alan sektörün, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır faaliyet göstermesine rağmen bankacılıktaki pazar payını yüzde 5'in üzerine çıkaramamasının nedenleri yeni dönemde masaya yatırılacak.