'Diyanet artık her yeri istiyor'; 2018'de apartman yöneticilerine kadar herkesle 'işbirliği' yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018’de bakanlıklardan belediyelere, Emniyet’ten STK’lere, muhtarlardan apartman yöneticilerine kadar herkesle ‘işbirliği’ yaparak vaiz gönderecek. Cumhuriyet gazetesi Diyanet'in işbirliği adımlarını, "Diyanet artık her yeri istiyor" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Diyanet'in yakın zamanda resmi sitesinde yer alan sözlükte “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında bulûğ çağına girer” ve “Bulûğ çağına giren kişiler evlenebilir” ifadeleriyle tepki çekmişti. Tepkilerin ardından siteden söz konusu sözlük kaldırılırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da iftiraya uğradıklarını iddia etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul kapılarını sonuna kadar açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim alanında gözünü daha da yükseklere dikti. 2018 yılında toplumun bütün kesimlerine, her alanda ulaşarak din dışında da eğitimler vermeye hazırlanan Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), belediyeler, Emniyet’ten başlayarak muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar işbirliği yapmayı hedefliyor.

Amacını aşacak

Diyanet, kanuna göre din alanında toplumu ‘aydınlatmak’ ve “ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini yönetmek” için kurulsa da AKP döneminde temel eğitim odağına dönüştürüldü. “Aile ve Rehberlik Büroları” adı altında 81 il müftülüğüne 2018 için “Yıllık çalışma programı” gönderen Diyanet, geçen yıl dini konularla sınırlanan programın ötesine geçerek 12 aylık kapsamlı bir planlama hazırladı.

Tüm kapılar açık

Müftülüklerden bölgesel ve yerel sorunların tespit edilmesini, üçer aylık süreçte çalışma takvimi oluşturulmasını isteyen Diyanet, geniş kitlelere dönük etkinlikler talep etti. Okullardan kahvehanelere, öğrenci yurtlarına ve evlere kadar girmeyi amaçlayan Diyanet’in din dışındaki eğitim programları dikkat çekti. Valilik ‘olur’u ile bütün müftülüklere çalışma takvimlerini uygulama talimatı veren Diyanet, yıl boyunca MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Belediyeler, Emniyet, Yeşilay, Aile Yaşam Merkezleri, sivil toplum kuruluşları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılacağını duyurdu. “Hedef Kitle” kavramını 2018 için genişleten Diyanet’in, devletin resmi kurumlarının ve STK’lerin dışında muhtarlıklar ve apartman yöneticilerine kadar işbirliği yaparak bütün alanlara vaiz gönderme çalışmasını hızlandırdı.

‘Sohbete’ gelecekler

Diyanet’in toplumun bütün kesimlerine ulaşma planında kapsamlı faaliyet alanları da belirlendi. Her alanda ayrı konu, hedef kitle ve faaliyet belirleyen Diyanet, müftülere “Çocuk-Cami buluşmaları, apartman Sohbetleri, KYK programları, işyeri-fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile buluşmaları” düzenlenmesi talimatı verdi.

Sosyal medya vaazları

Eğitim alanını din ile sınırlamayan Diyanet, 8 ana konu ile 170’e yakın başlıkta programı hazırladı. Kanuna göre dini konularda halkı bilgilendirmesi gereken Diyanet’in eğitim programında “Günümüz ailesi ve değişen aile yapısı, medya okuryazarlığı, evliliğe hazırlık süreci, tek ebeveynli aileler, sosyal medya ahlakı, çalışma hayatı ve kadın, çalışan kadın ve ailesi, çocuk ve kreş, teknoloji ve çocuk, çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yeri, gençlik dönemi ve sosyal çevre, modern yalnızlık, kuşaklar arası farklılaşma” gibi sosyal hayatın içeriğine ilişkin birçok program ve eğitim konusu yer aldı. Ayrıca başlıkları arasındaki “Örtünme adabı, boşanma adabı, erken yaşta evlilik” gibi başlıklar da dikkat çekti.

15 Temmuzsuz olmaz!

Diyanet en geniş programı ‘milli değerler’ için ayırdı. 2018’de 55 ayrı başlıkla ‘milli’ değerleri anlatmaya hazırlanan müftülükler, dini günlerin dışında 15 Temmuz’u özel günlere ekleyerek topluma farklı alanlarda “Ahde vefa, sadakat ve güven, adaletin özümsenmesi, anne-babanın görev ve sorumlulukları, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, şehitlik, şehadet” gibi konuları anlatacak.