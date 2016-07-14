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Diyanet, anaokulu açıyor!

Okul, eğitim öğretim döneminde 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet vermeye devam edecek

14 Temmuz 2016 19:21

Diyanet İşleri Başkanlığı kampüsünde ilk kez anaokulu açılacak. Birim, 3-11 yaş arasındaki çocuklara yaz okulu uygulamasıyla başlayacak, eğitim öğretim döneminde de 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek.

Habertürk’ün haberine göre, pazartesi günü açılacak yaz okuluna 3-11 yaş arasındaki çocuklar kabul edilecek. Başkanlığın kampüsünde yer alacak yaz okulu 09.00’da başlayıp, çeşitli etkinliklerle 18.00’e kadar devam edecek.

Anaokulunda, çocukların yeteneklerini ve başarılarını ön plana çıkartmaya yarayacak nota, düş sokağı, bilim, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, İngilizce kulübü, Arapça atölyesi gibi atölyeler yer alacak.

Birim, yaz okulu olarak 12 Ağustos'a kadar sürecek. Anaokulu, yeni eğitim öğretim döneminde de 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek.

Kayıt yaptırmak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kampüsündeki anaokuluna başvurabilecek.

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