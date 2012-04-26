Diyanet: Allah Nâzım'dan razı olsun

Diyanet'in Kutlu Doğum Haftası için yayımladığı kitapta Nâzım Hikmet de yer aldı. Sunuşta, "Allah onlardan razı olsun" denildi.

Hazreti Muhammed’in doğumunun etkinliklerle kutlandığı ‘Kutlu Doğum Haftası’nda bir ilk daha yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke geneline dağıttığı ‘Kardeşlik Yazıları’ adlı kitapta ünlü Şair Nâzım Hikmet’e de yer verdi. Nâzım’ın “Yaşamak bir ağaç tek ve hür/ve bir orman gibi kardeşçesine” dizesiyle zihinlere kazınan ‘Davet’ şiiri kardeşliğin örnek dizeleri olarak gösterildi. Kitabının sunuşunda Nâzım Hikmet ve listeye alınan 78 isim “topluma yön veren kültür mimarları” olarak takdim edilerek şöyle denildi: “Allah onlardan razı olsun.”

Diyanet’in eserlerine yer verdiği isimler arasında Nâzım Hikmet’in dışında Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu, Ömer Nasuhi Bilmen, Âşık Veysel, Fazıl Hüsnü Dağlarca da bulunuyor. Bosna-Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in 1999’da Bosna Parlamentosu’ndaki konuşması da kitapta yer aldı. Diyanet, bu yüzyılda yaşamış tarikat ve cemaat liderleri olarak bilinen Said Nursi, Mehmet Zahit Kotku, Ken’an Rifai, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Muhammed Raşid Erol, Muzaffer Özak, Tahir Büyükkörükçü gibi dini önderlere de yer ayırdı.

‘Onlara minnettarız’

Kitabın sunuşunda eserlerine yer verilen isimler övüldü. Sunuş yazısında şöyle denildi: “Topluma yön veren ilim, irfan ve kültür mimarları, mutluluğumuza rehber oldular. Gönlümüzü genişlettiler. İşlerimizi kolaylaştırdılar. Birbirimizle yeniden tanış biliş olmamızı sağladılar. Onlara bu toplumun mensupları olarak minnettarız. Her birini ayrı ayrı rahmetle anıyoruz... Bu toplumun kardeşlik mayasına kim alın terini akıttıysa Allah onlardan razı olsun ve bu geleneğin devamı ilelebet sürüp gitsin..”

Süleymancı tabusu da yıkıldı

Diyanet, 35 yıldır neredeyse ‘tabu’ haline gelen ‘Süleymancılar’ olarak bilinen gruba da ilk kez yer verdi. Süleymancılar, 12 Eylül sonrası Diyanet İşleri Başkanı olan Tayyar Altıkulaç’la büyük sorun yaşamışlardı. Kitapta grubun kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’a da bir sayfa ayrıldı.

Davet

Dört nala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

Bilekler kan içinde, dişler kenetli

Ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak

Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın

Yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

(…)

Kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma

Ben Asyalıyım

Bakmayın mavi gözlü olduğuma

Ben Afrikalıyım