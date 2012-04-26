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Diyanet: Allah Nâzım'dan razı olsun

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu yılki Kutlu Doğum Haftası nın temasını kardeşlik olarak ilan etti

26 Nisan 2012 13:27

 

Diyanet'in Kutlu Doğum Haftası için yayımladığı kitapta Nâzım Hikmet de yer aldı. Sunuşta, "Allah onlardan razı olsun" denildi.
 
Hazreti Muhammed’in doğumunun etkinliklerle kutlandığı ‘Kutlu Doğum Haftası’nda bir ilk daha yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke geneline dağıttığı ‘Kardeşlik Yazıları’ adlı kitapta ünlü Şair Nâzım Hikmet’e de yer verdi. Nâzım’ın “Yaşamak bir ağaç tek ve hür/ve bir orman gibi kardeşçesine” dizesiyle zihinlere kazınan ‘Davet’ şiiri kardeşliğin örnek dizeleri olarak gösterildi. Kitabının sunuşunda Nâzım Hikmet ve listeye alınan 78 isim “topluma yön veren kültür mimarları” olarak takdim edilerek şöyle denildi: “Allah onlardan razı olsun.” 
 
Diyanet’in eserlerine yer verdiği isimler arasında Nâzım Hikmet’in dışında Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu, Ömer Nasuhi Bilmen, Âşık Veysel, Fazıl Hüsnü Dağlarca da bulunuyor. Bosna-Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in 1999’da Bosna Parlamentosu’ndaki konuşması da kitapta yer aldı. Diyanet, bu yüzyılda yaşamış tarikat ve cemaat liderleri olarak bilinen Said Nursi, Mehmet Zahit Kotku, Ken’an Rifai, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Muhammed Raşid Erol, Muzaffer Özak, Tahir Büyükkörükçü gibi dini önderlere de yer ayırdı.
 

‘Onlara minnettarız’

 
Kitabın sunuşunda eserlerine yer verilen isimler övüldü. Sunuş yazısında şöyle denildi: “Topluma yön veren ilim, irfan ve kültür mimarları, mutluluğumuza rehber oldular. Gönlümüzü genişlettiler. İşlerimizi kolaylaştırdılar. Birbirimizle yeniden tanış biliş olmamızı sağladılar. Onlara bu toplumun mensupları olarak minnettarız. Her birini ayrı ayrı rahmetle anıyoruz... Bu toplumun kardeşlik mayasına kim alın terini akıttıysa Allah onlardan razı olsun ve bu geleneğin devamı ilelebet sürüp gitsin..” 
 

Süleymancı tabusu da yıkıldı

 
Diyanet, 35 yıldır neredeyse ‘tabu’ haline gelen ‘Süleymancılar’ olarak bilinen gruba da ilk kez yer verdi. Süleymancılar, 12 Eylül sonrası Diyanet İşleri Başkanı olan Tayyar Altıkulaç’la büyük sorun yaşamışlardı. Kitapta grubun kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’a da bir sayfa ayrıldı. 
 

Davet 

 
Dört nala gelip Uzak Asya’dan 
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan 
Bu memleket bizim! 
Bilekler kan içinde, dişler kenetli 
Ayaklar çıplak 
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak 
Bu cehennem, bu cennet bizim! 
Kapansın el kapıları bir daha açılmasın 
Yok edin insanın insana kulluğunu 
Bu davet bizim! 
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
Ve bir orman gibi kardeşçesine 
Bu hasret bizim! 
(…) 
Kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma 
Ben Asyalıyım 
Bakmayın mavi gözlü olduğuma 
Ben Afrikalıyım

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