Diyanet, Ali Erbaş'ın kitabını bastıracak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yazıları, “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” adı altında kitaplaştırılacak. 2020 yılında kitap basımı için 12 milyon TL harcayan Diyanet, Erbaş imzalı kitaptan 80 bin adet bastıracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Ali Erbaş’ın yazılarının toplandığı bir kitap hazırlandı. Bastırdığı kitaplar için hemen her yıl 10 milyon TL’yi aşan harcama yapan idare şimdi de Ali Erbaş imzalı “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” ile “Kayıp Medeniyetin İzinde” kitaplarının basımı için ihale açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nce açılan ihale, 26 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İhalesi, “Açık ihale” yöntemiyle gerçekleştirilen kitap basım işinin maliyeti ise henüz belli olmadı. İhaleye verilen teklifleri toplayan Döner Sermaye İşletmesi, tekliflere yönelik değerlendirmeyi tamamladı ancak ihalenin sonucunu açıklamadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale kapsamında toplam 160 bin adet kitap bastırılacağı bildirildi. Kitaplardan birinde, “Bilişim Çağında İnsan, Din ve Diyanet” adı altında Ali Erbaş’ın yazılarının bir araya getirileceği belirtildi. Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın imzasıyla yayımlanacak kitabın tanıtım yazısında, “Bilişim çağıyla ilintili olarak, ‘İnsan, Din ve Diyanet’ üzerinde yoğunlaşmak suretiyle konuları bütüncül bir yaklaşımla bilgi zemininde ele alan eser, günümüz insanı için açık mesajlar sunmakta, okuyucunun zihin ve gönül dünyasına yeni ufuklar açmaktadır” ifadesi yer aldı.

Erbaş’ın kitabının yanı sıra ihale kapsamında basılacak diğer bir kitap da “Kayıp Medeniyetin İzinde” isimli kitap oldu. Bu kitaptan da 80 bin adet bastırılacağı kaydedildi.