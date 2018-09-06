Diyanet, akademi kuruyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nin kurulması için çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Erbaş, "Amacımız, toplumun ve dünyanın geleceğine sahi dini bilgi ile yetiştirilmiş insan potansiyelimizle hizmet etmek" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nca düzenlenen etkinlikte konuşan Erbaş, yeni Türkiye'nin din, diyanet, toplum, devlet perspektifine ve gelecek tasavvuruna önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Erbaş, yükseköğretim kurumlarının nicelik ve nitelik ilişkisinin de önemli bir husus olduğunu belirterek, "Fakültelerin, sayı, akademik kadro ve öğrenci potansiyeli açısından gelişmesi olumlu bir durum olmakla beraber, daha önemlisi üretilen bilginin niteliği, yetiştirilen öğrencinin kalitesidir. Diyanet Akademisini kuruyoruz, kanun çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki aylarda artık hizmet içi eğitimden bir adım öne geçiyoruz hizmet öncesi eğitime başlayacağız" dedi.

Göreve başlamadan önce imamların eğitileceğini aktaran Erbaş, şunları söyledi:

"Hizmet öncesi eğitiminin sonunda sınav yapacağız bu sınavda belli puanı alanlar göreve başlayacak, alamayanlar belki bir şans daha tanınır yine başarısız olurlarsa 'Siz başka alanlarda iş arayın' diyeceğiz. Böyle bir uygulamaya doğru gitmiş olacağız akademi kurulduktan sonra. Amacımız, toplumun ve dünyanın geleceğine sahi dini bilgi ile yetiştirilmiş insan potansiyelimizle hizmet etmek."