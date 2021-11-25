Diyanet aile içi şiddete karşı fabrika ve kahvehanelerde "sohbet" düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesi adı altında Diyanet'e bağlı personellerin fabrika ve kahvehanelerde sohbet düzenleyeceğini, camide cuma vaazı vereceklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan yazılı açıklamada "İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur, acizliktir, merhametsizliktir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sevgi ve ülfetin, muhabbet ve şefkatin hayatımızda hakim olmasına, çocukların, kadınların ve tüm insanlığın şiddet, ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şiddete karşı vaaz ve sohbetler

3 gün sürecek toplantılarda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen iki personel ile il müftülerinin moderatörlüğünde halka açık paneller yapacağı, panellere din görevlilerinin katılacağı; İl müftülüklerince belirlenen merkezi bir camide Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen personelin cuma vaazı vereceği, fabrika ve kahvehane sohbetler gerçekleştirileceği belirtildi.