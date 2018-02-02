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"Diyanet, Adnan Oktar'a prim vermemek için konuşmak istemiyor"

Oktar, Diyanet İşleri Başkanı'na "Maaşın kerhanelerin vergisiyle ödeniyor" demişti

02 Şubat 2018 15:19

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB), Adnan Oktar'ın tartışılan programlara imza attığı A9 kanalının kapatılması için harekete geçtiği ifade edildi. DİB'in bu konu hakkında 'Oktar'a prim yaptırmamak' için daha fazla açıklama yapmak istemediği belirtildi.

Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin'in edindiği bilgiye göre DİB, Adnan Oktar'ın kanalının kapanması konusunda kararlı. Diyanet, kanalın kapatılması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) göreve çağırdı.

Erbaş  - Oktar tartışması 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını söylemişti. Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

DİB Başkanı Erbaş, Oktar'ın bu ifadeleri sonrası başka bir açıklama daha yapmadı.

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