Diyanet, 9 günlük kurum içi eğitim için yine 5 yıldızlı otel tercih etti

Kurum içi etkinliklerini lüks otellerde düzenlemesi nedeniyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı yine Antalya’yı seçti. “ALO 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı”nda görevli personel, Manavgat ilçesindeki bir 5 yıldızlı otelde dokuz gün eğitim alacak.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre vatandaşlara “tasarruf” tavsiyesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, beş yıldızlı otellerde yaptığı toplantılara bir yenisini daha ekledi. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ALO 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’nda görevli personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler için Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı oteli tercih ettiği ortaya çıktı.

İki gruba ayrılan personeli, dokuz günlük eğitim için Antalya’ya götüren Diyanet, 5 yıldızlı bir otelle anlaştı. İlk grup 1-5 Mart tarihleri arasında söz konusu otelde eğitime katılırken ikinci grup ise eğitime 7 Mart’ta başladı. İkinci grubun eğitimi bugün sona eriyor. Seminerler kadın ve erkekler için ayrı ayrı yapıldı.

Kurumsal birliktelik

Lüks tesiste gerçekleştirilen seminerin açılış programında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, “Güncel Dini Meseleler Bağlamında Fetvanın Yeri, Önemi ve Sorumluluğu” başlıklı konuşma yaptı. Antalya’da toplam dokuz gün süren eğitim seminerlerine, ALO 190 Fetva Hattı personelinin yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ile uzman ve uzman yardımcılarının da katıldığı bildirildi. Seminerlerin, “Sosyal hayat, aile hayatı, tıp ve sağlık” gibi alanlarda sahada yaşanan sorunların tespiti ve “Kurumsal birlikteliğin sağlanması” açısından önemli olduğu belirtildi.

Gelenek haline geldi

Diyanet, 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirdiği çok sayıda toplantıyı beş yıldızlı otelde düzenlemişti.2020 yılındaki, “Eğitim Görevlileri Semineri” ve “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” için beş yıldızlı otelleri tercih eden idare, Haziran 2021’deki, “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” için de beş yıldızlı otelle anlaşmıştı.

İndirim protokolü

İdare, personelinin tatil yapması için de bin TL’yi bulan günlük oda fiyatları ile dikkati çeken Antalya’daki bir beş yıldızlı otel ile Haziran 2021’de indirim protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Diyanet personeli ile ailelerine yüzde 18 oranında indirim uygulanması kararlaştırıldı.