Diyanet, 9 bin 500 görevli alacak

Bütçesiyle tartışmaların odağındaki Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 bin 500 görevli alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na din görevlisi alımı yapacaklarını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu yılın sonuna doğru 9 bin 500 kişi alacağız. Bunların 6 bini imam hatip, 3 bini Kur’an kursu öğretmeni, 500’ü ise müezzin kayyum olacak. Bu yılın sonuna doğru sınav yapacağız. İlahiyat fakültesi, İlahiyat ön lisans, imam hatip liselerinden mezun olmuş arkadaşlarımıza bir fırsat tanımış olacağız. O sınavı aralık ayında yapacağız, sınavdan hemen sonra da alımları yapacağız” dedi.