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Diyanet, 6 bin 932 Kur'an kursu öğreticisi atadı

Kur'an kursu öğreticisi olarak atananların 6 bin 371'i kadınlardan oluşuyor.

08 Mart 2012 11:33

 

 
T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı, 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kur'an kursu öğreticisi olarak atanmaya hak kazanan 6 bin 932 kişinin yerleştirmesi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Emin Özafşar'ın başkanlığındaki komisyonca bilgisayar ortamında yapıldı.
 
Adayların yerleştirme işlemleri, Başkanlıkça verilen yeterlik belgesi puanı ile 14 ve 15 Ocak'ta yapılan mesleki yeterlik sınavından alınan başarı puanı esas alınarak, tercih sırasına göre gerçekleştirildi.
 
Önceliğin ilahiyat fakültesi mezunlarına verildiği yerleştirmelerde, şu sıralamaya dikkat edildi:
 
''İlahiyat fakültesi mezunları, ilahiyat ön lisans ve diğer lisans mezunları, ilahiyat ön lisans mezunları, imam hatip lisesi ve diğer lisans mezunları, imam hatip lisesi mezunları.''
 
Eşitlik durumlarında hafızlık, hizmet süresi, yaş ve mezuniyet tarihi gibi durumlar dikkate alındı.
 

Atananlardan 6 bin 371'i kadın

 
Yerleştirme işlemi yapılanların 271'i ilahiyat fakültesi, 106'sı ilahiyat ön lisans ve diğer lisans, 3 bin 542'si ilahiyat ön lisans, 139'u imam hatip lisesi ve diğer lisans, 136'sı imam hatip lisesi ve diğer ön lisans, 2 bin 738'i imam hatip lisesi mezunu. Atananlardan 6 bin 371'i kadınlardan oluşuyor.
 
Bu kişilerin, atanmaya esas evrakını, 16 Mart'a kadar yerleştiği il müftülüğüne teslim etmesi gerekiyor. Atanmaya esas evrakın il müftülüklerince kontrol edilerek Başkanlığa teslimi 23 Mart'ta son bulacak.
 

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