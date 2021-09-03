Diyanet, 6 ayda 6,2 milyon TL kira ödedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı için ayrılan 12,9 milyar TL'lik bütçesi ile çok sayıda bakanlığı geride bırakırken, bu yıl hizmet binası kiralamasına 9,2 milyon TL ayırdı. Diyanet, bu rakamın 6,2 milyon TL'sini yılın ilk yarısında harcadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler" raporuna göre kurum, 2021 yılı bütçesinde hizmet binası kiralama giderleri kalemi için 9 milyon 220 bin TL kaynak ayırdı. Başkanlık, yılın ilk altı ayında bu kaynağın 6 milyon 213 bin TL'sini harcadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet alımları harcamalarında Ocak-Haziran döneminde en yüksek payı yüzde 19,77 ile hizmet binası kiralama giderleri oluşturdu. Personel servisi kiralama giderlerinin toplam hizmet alımları harcaması içindeki payı ise yüzde 25,73 olarak tespit edildi.

İsmi açıklanmayan derneklere 2 milyon TL

Öte yandan rapora göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 12.9 milyar TL'lik bütçesinin yüzde 80.65'ini personel giderleri için ayırırken yılın ilk yarısında bu kalemden 6.3 milyar TL harcandı. Diyanet'in, isimleri açıklanmayan birçok dernek ve vakfa ayırdığı kalem de dikkat çekti. "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" kaleminden bu dernek ve vakıflara Ocak-Haziran döneminde ayrılan paranın miktarı 2 milyon TL'yi buldu.