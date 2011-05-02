-DİYANET "ROMAN"LAR İÇİN ÇALIŞMA YAPACAK ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Romanlara karşı bir çalışma başlatmaya hazırlandıklarını belirterek, ''Diyanet İşleri Başkanı olarak özeleştiri yaparak da söylüyorum, dünyalarına girerek dini talepleri var mıdır, kendi aralarında dini ihtiyaçlarını nasıl dile getiriyorlar diye bir şeyimiz olmamış'' dedi. Görmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Roman vatandaşların eskiden beri ötelendiğini ve kendilerine ''yanlış yapıldığını'' belirtti. -''İSLAMIN ÜMMİ BIRAKILMIŞ SAF ÇOCUKLARI''- Romanları, ''İslamın ümmi bırakılmış saf çocukları'' olarak tanımlayan Görmez, ''Balkanlarda, Bulgaristan'da, Romanya'da, Doğu Makedonya'da, bizzat onlarla beraber olduğumda, konuşmalarına şahit olduğumda, onların algılarını, duygularını gördüğümde, farkında olmadan biz yanı başımızda yaşayan bazı insanlara İslamın bize yasakladığı ve gayri ahlaki bulduğu bir tavırla bakmışız ve ötekileştirmişiz. Tepeden bakmışız. Dünyalarına girmeyi denememişiz'' diye konuştu. Özeleştiri yapan Görmez, Roman vatandaşların dünyalarına girerek, dini talepleri var mıdır, kendi aralarında dini ihtiyaçlarını nasıl dile getiriyorlar şeklinde bir bakış açılarının olmadığını söyledi. Özellikle Trakya'da, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yaşayan Romanlara yönelik neler yapabileceklerini düşündüklerini kaydeden Görmez, konuyu il müftüleriyle paylaştıklarını kaydetti. Görmez, ''Müftülerden durum tespitlerini alıyoruz, almaya devam edeceğiz'' dedi.