'Diyalog süreci başlarsa geri döneriz'

T24 - Kuzey Irak'taki Kandil ve Mahmur kamplarından gelerek teslim olan ve haklarında açılan davada pişman olmadıklarını belirten 10 kişinin tutuklanmaların ardından geri dönen 17 PKK'lı, diyalog sürecinin başlaması halinde dönmek istediklerini açıkladılar.



Hükümetin başlattığı "Demokratik açılım" sürecinde İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'taki Kandil ve Mahmur kamplarından yola çıkan 8'i PKK'lı 34 kişi, 19 Ekim 2009'da Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelmişti. Haberturk'ün haberine göre, Teslim olan 34 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Habur Sınır Kapısı'nda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve haklarında 10 ile 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 4. ve 5. Ağır Ceza mahkemelerindeki duruşmalarda hakimin "Pişman mısınız" sorusuna "Sayın Öcalan'ın çağrısı üzerine geldik" diyerek pişmanlık belirtmeyen 10 kişinin tutuklanmıştı. Mahkemenin 4 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarmasının ardından Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak 12 kişi ile haklarında yakalama emri çıkarılan 3 kişi Kuzey Irak'taki Mahmur Kampı'na geri dönmüştü.



Diyarbakır'da önceki gün yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısında çift taraflı ateşkes çağrısı yapılması üzerine, Mahmur grubu siyasi ve askeri operasyonların durması halinde dönüşe hazır olduklarını açıkladı. PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir internet (firatnews) sitesine açıklama yapan grup üyeleri barış umutlarının tükenmesi üzerine döndüklerine öne sürerek şu ifadeler kullanıldı: "Barışa dair umut verici adımlar atılırsa; siyasi ve askeri operasyonlar durursa, Kürt siyasetçilerinin ve barış grubu üyelerimizin serbest bırakılması durumunda ve diyalogların başlaması halinde sorumluluk gereği dönüp, sürece katkı sunmaya hazırız."





