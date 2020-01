Diyalog Grubu'ndan 'insanca yaşam için OHAL'e son' çağrısı

Aydın ve siyasetçilerden oluşan Diyalog Grubu, OHAL'in kaldırılması ve insanca yaşam için tüm kesimlere çağrı yaptı.

Aralarında T24 yazarı Oya Baydar, Levent Tüzel, Hasip Kaplan, Binnaz Toprak, Akın Birdal ve Zülfü Livaneli gibi isimlerin bulunduğu Diyalog Grubu OHAL’in kaldırılması ve insanca yaşanacak bir Türkiye için tüm siyasi partilere ve yurttaşlara çağrıda bulundu.

“OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmeli” diyen Diyalog Grubu, “Güzelim ülkemizde insanca yaşamak, özgürce soluk almak, yarına güven duymak her yurttaşın en doğal hakkıdır. Böyle bir Türkiye inşa etmek için her siyasi partiye ve her yurttaşa çağrıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

OHAL muhalif olan herkese yöneldi

Diyalog Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada “Barışın ve adaletin temelini oluşturan demokratik bir topluma, insan haklarına dayalı bir ortaklaşma ve anlayışa, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde yaşıyoruz. Dokunulamaz, yok edilemez, devredilemez olarak nitelendirilen evrensel temel haklar ulusal ve uluslararası hukuksal güvencelere rağmen tehdit altında” ifadeleri kullanıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle 17 aydır sürdürülen OHAL’i, “Rejimi, amacı ve yasal dayanağı dışına çıkartılarak muhalif olan herkese yönelik bir tür ‘savaş hali’ uygulamasına dönüştürüldü” ifadeleriyle değerlendiren Diyalog Grubu, “Darbe ve dikta rejimlerinde görülen sürekli kuşku ve korku psikolojisi, toplumu germekte ve kutuplaştırmakta” dedi.

‘KHK’ler iptal edilmeli’

Evrensel'de yer alan habere göre açıklamada, son çıkarılan 695 ve 696 sayılı KHK’lerin bu korkuları daha da pekiştirdiği kaydedilerek söz konusu KHK’lerin iptali şu ifadelerle talep edildi: “TSK, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, İstihbarat, Özel Güvenlik, korucular ve bekçilerle birlikte iki milyon silahlı devlet gücü var. Diğer bir deyişle, 40 kişiye bir silahlı güvenlik görevlisi düşüyor. Devlete bağlı bunca güvenlik birimine rağmen sivillerin asayişi korumakla görevlendirilmesi ve iktidara bağlı bir çeşit ‘milis kuvvetler’ yaratılması kabul edilemez. Yurttaşın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü iktidarın, sivilleri silahlandırması ve suç işlenmesinde dokunulmaz kılması, iç barışı tehdit eden son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. 1990’lı yıllarda olduğu gibi, kendisini devletin yerine koyan çetelerin, milislerin yapılanması sonucunu doğuracak bu cezasızlık ve sorumsuzluk hali dehşet vericidir. KHK’larla gündeme sokulan bu maddelerin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Tek tip giysi kabul edilemez

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Aynı KHK’lar ile yasalaştırılan ve uyulmadığı takdirde cezai yaptırımlar getirilen tek tip giysi uygulaması da kabul edilemez. Dünya halklarının vicdanını yaralayan ve hem Amerika Birleşik Devletleri’nin Guantanamo hapishanesinde uyguladığı hem de İŞİD’in gündeme soktuğu ‘tek tip giysi’ insanlık tarihine utanç belgeleri olarak geçmiştir. İnsan onuruna aykırı bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti’nde kabul görmesini ve bu utançla yaşamayı reddediyoruz.

Herkese çağrı

Ekonomik kriz derinleşiyorsa, dışarıda yalnızlaşma artmışsa, yasama ve yargı çalışamaz duruma gelmişse, bu kaostan ancak seçime gidilerek çıkılabilir. Bunun için eşit ve adil bir seçimin demokratik koşulları oluşturulmalıdır. OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmeli, siyasi liderler toplumu geren, kutuplaştıran şiddet dilini terk etmelidir. Güzelim ülkemizde insanca yaşamak, özgürce soluk almak, yarına güven duymak her yurttaşın en doğal hakkıdır. Böyle bir Türkiye inşa etmek için her siyasi partiye ve her yurttaşa çağrıda bulunuyor, 2018’in ülkemizin aydınlığa kavuştuğu bir yıl olmasını diliyoruz.”