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Diyaliz merkezinde kadınların görüntülerini çeken çalışan tutuklandı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odalarına cep telefonu yerleştirerek, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çeken çalışan S

12 Nisan 2018 20:51

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, diyaliz merkezindeki kadın soyunma odalarına cep telefonu yerleştirerek, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çeken çalışan S.Y., tutuklandı.
Olay, Edirne\'deki özel diyaliz merkezinde meydana geldi. Merkezde çalışan S.Y., kadın soyunma odalarına koli içine gizlediği cep telefonunu bırakıp, kamerasıyla kadınların çıplak görüntülerini çekti. Merkez çalışanları, gizlenen cep telefonunu bulup, incelediklerinde, kadınların uygunsuz görüntülerini gördü. Çalışanlar, telefonun sahibinin S.Y. olduğunu belirleyip, polise şikayet başvurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki ifadesinde, depresyonda olduğu için böyle bir şey yaptığını ve pişman olup, işten ayrıldığını söyledi.
Polis ekipleri de yaptığı incelemede, S.Y.\'nin cep telefonunda, soyunma odasını kullanan kadınların çıplak görüntülerini buldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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