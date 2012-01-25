-Diyaliz hastalarının minibüsü kaza yaptı: 3 ölü OSMANİYE (A.A) - 25.01.2012 - Osmaniye'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Hatay-Osmaniye karayolu T Tipi Cezaevi kavşağında, Kemal Çınar yönetimindeki 31 LZ 130 plakalı diyaliz hastalarının taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu karşı yönden gelen Şehmuz Ergün'ün kullandığı 34 FZZ 87 otomobille çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle şarampole düştü. Kazada diyaliz hastaları Gülişah Kürküt (32) olay yerinde, Döndü Akarca (64) ve sürücülerden Şehmuz Ergün (33) ise kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Kemal Çınar, Fatma Ecrin Akarca, Meryem Akarca, Naz Erdoğan, Duygu Ergün, Mustafa Özgüven ve Havva Öztürk ambulanslarla kaldırıldıkları Osmaniye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.