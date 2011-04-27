-DİYALİZ HASTALARININ ACI SONU SORGUN (A.A) - 27.04.2011 - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, böbrek hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sabaha karşı Akdağmadeni ilçesinden yola çıkan ve içerisinde diyalize girecek hastaların bulunduğu Ali Özkan Yılmaz (37) yönetimindeki 66 AL 192 plakalı minibüs, E-88 karayolunun Sorgun ilçesi Şeker Fabrikası kavşağına geldiğinde sağ ön lastiği patladı. Refüje çarparak devrilen minibüste bulunan Hatice Öztürk (48), Mübeccel Nalbant (51), Alaattin Kılıç (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Zeliha Bulut (60) Sorgun, minibüs sürücüsü Ali Özkan Yılmaz ise Yozgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ölen 3 kişi ile yaralı Zeliha Bulut'un böbrek hastası oldukları, belirli sürelerde il merkezindeki özel bir diyaliz merkezine gelerek, diyalize girdikleri öğrenildi.