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Spor

DİYADİN: ''ORDU HALKI ADINA ÇOK SEVİNDİM'' ANKARA (A.A)

30 Mayıs 2011 02:23

-DİYADİN: ''ORDU HALKI ADINA ÇOK SEVİNDİM'' ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Bank Asya 1. Lig play-off final maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Orduspor'da, teknik direktör Metin Diyadin, ''Ordu halkı adına çok sevindim'' dedi. Diyadin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, 8 hafta önce takımın başına geçtiğini hatırlatarak, ''Son 4-5 haftada kenetlendik ve takım olduk. Diyarbakırspor maçı sonrasında oyuncularıma 'Geriden gelip çıkacağız' demiştim. Bunu başardık ama çok zor oldu. Ordu halkı adına çok sevindim. Her başarı şehre kalıyor. 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktık, umarım kalıcı oluruz. Orduspor'un yıllar önce yaşadığı başarıları tekrar yaşamasını diliyorum. Benden önce takımı çalıştıran Uğur Tütüneker'in de bu başarıda emeği çok. Kendisine çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. -GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR CEPHESİ- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erol Azgın ise hem Orduspor'u, hem de teknik direktör Metin Diyadin'i tebrik ederek sözlerine başladı. Final maçının zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Azgın, şunları söyledi: ''Son dakikada yediğimiz golden dolayı üzgünüz. İlk yarıda biz gol bulabilirdik ama olmadı, Orduspor şanslıydı. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nda, hem de ligde üst seviye işler yapan oyuncularımı kutluyorum. Orduspor'a Spor Toto süper Lig'de başarılar diliyorum.''

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