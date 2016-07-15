Diyadin Belediye Başkan Vekili ve yardımcısı tutuklandı

Diyadin Belediye Başkan Vekili Mustafa Alpaslan'ın da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 25 kişiden 11’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarından tutuklandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Tendürek dağı bölgesinde faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü PKK mensupları ile irtibatlı oldukları ve Terör Örgütüne silah, malzeme ve eleman temin ettikleri tespit edilen 26 şahsa yönelik olarak, Diyadin Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan karar doğrultusunda, 12 Temmuz 2016 günü saat 04.00'dan itibaren 29 ayrı adreste eşzamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde gözaltına alınan 25 şahıstan, 11'i Diyadin Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlarından tutuklanmış, 12 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 şahıs ise Diyadin Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.

Öte yandan "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarından tutuklanan 11 kişinin arasında Diyadin Belediye Başkan Vekili Mustafa Alparslan, Diyadin Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Bozkurt, Diyadin HDP İlçe Eşbaşkanı Sevgi İlboğa, Diyadin HDP Belediye Meclis üyesi Mesut Arslan ile Diyadin İlçesi Atayolu Köyü muhtarı Faruk Yıldız da bulunduğu bildirildi.