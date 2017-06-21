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Diyabakır'da 7 kişinin hayatını kaybettiği zırhlı araç kazalarını müfettişler araştıracak

İçişleri Bakanlığı, dün meydana gelen iki farklı zırhlı araç kazasını araştırmak üzere 3 farklı müfettiş görevlendirdi

21 Haziran 2017 22:51

Diyarbakır'da, 2 gün üst üste yaşanan zırhlı polis araçlarının karıştığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 2 ayrı kazayı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler araştıracak.

Diyarbakır'da, zırhlı polis araçlarının karıştığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 2 kazayı,İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 müfettiş araştıracak. Kazalarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirten Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy; "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 daire başkanı Diyarbakır'a gelerek, olayın seyri ve ne şekilde olduğu hususunda incelemeler yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş arkadaşlarda en kısa sürede gelip inceleme yapacak" dedi.  

 

İki kazada 7 kişi hayatını kaybetti
 

Habertürk’ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde 19 Haziran günü operasyondan dönen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı midibüs ile köy minibüsünün çarpışması sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, polislerinde aralarında bulunduğu 18 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü yakınlarında 20 Haziran'da da ejder isimli zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 polis yaralanmıştı.

Bir gün arayla zırhlı polis araçlarının karıştığı 2 kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma devam ederken, olayla ilgili idari soruşturmada başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 daire başkanı Diyarbakır'a gelerek kazanın seyri ve oluş şekliyle ilgili incelemelerde bulundu.  

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından 3 müfettiş olayın detaylı incelenmesi için görevlendirildiği belirtildi. Müfettişleri kazanın oluş şeklini ve zırhlı aracı kullananın polislerin kusurunun olup olmadığını araştıracak.

 

Vali: Aracı kullananların kusurlu olup olmadığı araştırılacak
 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından organize gedilen Diyarbakır Hasat Günü'ne katılan Vali Hüseyin Aksoy kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazada yaşamını yitiren 7 vatandaşa Allah'tan, ailelerine başsağlığını dileyen Vali Aksoy, şunları söyledi; "Kazalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlatmıştır. Ayrıca olayla ilgili idari soruşturmada başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 daire başkanı Diyarbakır'da geldi. Olayın seyri ve ne şekilde olduğu hususunda incelemeler yaptı. En kısa zamanda müfettiş arkadaşlarda gelip, olayın oluş şeklini inceleyecek, aracı kullanan arkadaşların herhangi bir kusurlarının olup olmadığını bütün yönleriyle araştıracak."

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