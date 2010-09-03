DivX ve Arçelik Avrupa'da ortak satış yapacak

T24- Teknolojinin eğlence yüzü olan DivX ve teknoloji devi Arçelik A.Ş. DivX Plus™ HD onaylı TV’leri Avrupa’da satmak için stratejik işbirliğine gittiğini duyurdu.
Eğlenceyi insanların ayağına getiren lider dijital medya şirketi DivX, Inc. (NASDAQ:DIVX) ile Avrupa’nın lider TV üreticisi Arçelik A.Ş., DivX Plus HD onaylı dijital TV’leri (DTV’ler) Avrupa’da satışa sunmak üzere yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
Ortaklığın şartları uyarınca Arçelik’in yeni Arçelik, Beko ve Grundig markalı DivX Plus HD onaylı TV’leri bu sonbaharda Türkiye’deki 5000 mağaza ve dünya çapındaki 20 ülkede yer alan ayrıcalıklı 500 mağazada satılacak. Bahsi geçen DTV’ler, üzerindeki USB yuvalarından 1080p Full HD çözünürlüğünde DivX® formatındaki DivX Plus HD videoları oynatabilecek.
Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe lider şirket olan, tüketici elektroniği ve dayanıklı tüketim malları üreten, pazarlayan ve bu ürünlere yönelik satış sonrası hizmetleri sunan Arçelik A.Ş., Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin’de 11 üretim tesisi, 18 ülkede satış ve pazarlama organizasyonu ve 10 markası (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Blomberg, Elektra Bregenz, Arctic, Leisure, Flavel ve Arstil) bulunuyor. Tüketicilerine 100’den fazla ülkede ürün ve hizmet sağlayan şirketin ürettiği DivX Plus HD onaylı Arçelik, Beko ve Grundig markalı HD TV’ler, mükemmel renk kalitesi, maksimum resim keskinliği ve yüksek kontrast faktörleriyle bünyesinde en ileri teknolojileri barındırıyor.
DivX EMEA direktörü ve Genel Müdürü Malachi Bierstein, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “DivX, dünya çapında Arçelik A.Ş. gibi lider tüketici elektroniği şirketleriyle DivX Plus HD teknolojisini yaymak üzere gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla güçlü bir ivme kazandı. Ayrıca memnuniyetle açıklamak isterim, Arçelik A.Ş.’nin dünya çapında 5500’den fazla perakende noktasında satışa sunacağı yeni DivX Plus HD destekli TV serisinin Avrupa’da bu özelliğe sahip ilk TV ailesi olması bekleniyor.”
Grundig Intermedia GmbH Marka Yönetim Müdürü Christian Struck ise işbirliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “DivX Plus HD’yi Avrupa’da dijital TV’ler için ilk sunacak firma olarak DivX’in devrim niteliğindeki yeni MKV HD video oynatma teknolojisini ödüllü TV’lerimize eklemekten heyecan duyuyoruz. Avrupa’da çok iyi bilinen DivX markasının geliştirdiği DivX Plus HD Sertifikası, ev sinema sistemi deneyimimizi müşterilerimiz için daha da geliştirmemize yardımcı olacak” diye konuştu.
DivX tarafından sağlanan en yüksek düzeydeki sertifka olan DivX Plus HD, tüketici elektroniği ürünleri için optimize edilmesinin yanı sıra DivX yazılımıyla oluşturulan her türlü içeriğin oynatılmasını da destekliyor. Divx'in sitesi üzerinden edinilebilen DivX Plus yazılımı, kullanıcıların H.264 kodekli videoların .mkv paketi ile oluşturulması ve yürütülmesini sağlıyor. DivX Plus HD onaylı yazılımlar, DivX videoların tüm önceki sürümlerini, .mkv uzantılı DivX Plus HD video dosyalarını ve AAC ses dosyalarını yürütebiliyor.
Üstün performansı, görsel kalitesi ve DivX Certified® onaylı tüm cihazlarda kullanılabilmesiyle DivX, tüketicilere TV’lerinde ve diğer tüketici elektroniği cihazlarında yüksek kaliteli internet videolarının büyük kısmını destekleyen kapsamlı bir dijital medya çözümü sağlıyor. Ayrıca, DivX büyük stüdyoların önemli Hollywood yapımlarının güvenli olarak oynatılabilmesini ve DivX formatındaki Hollywood içeriğini dünya çapında dağıtan birçok çevrimiçi film indirme sitesini de destekliyor.
DivX hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.divx.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Arçelik A.Ş. hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.arcelikas.com.tr/
adresini ziyaret edebilirsiniz.DivX hakkında
DivX, Inc. tüketicilerin her türlü cihazda yüksek kaliteli video deneyimine sahip olmasını sağlayan lider dijital medya şirketidir. DivX, günümüzün tüketici ortamını oluşturan “üç ekranı” olan PC, televizyon ve mobil cihazları kapsayan video teknolojilerini oluşturuyor, dağıtıyor ve lisanslıyor. Önde gelen tüketici elektroniği üreticileri tarafından dünya çapında 300 milyondan daha fazla DivX cihazı pazara sürülmüş bulunuyor. DivX aynı zamanda içerik sağlayıcılara ve yayıncılara güvenli, yüksek kaliteli dijital video içeriğinin dağıtılmasında tam kapsamlı bir çözüm sunuyor. Küresel olarak tanınan bir marka olmasından ve yüzlerce milyon müşteriden oluşan bir hayranlar topluluğundan güç alan DivX, dijital ev sineması keyfi sunmak için video deneyimini basitleştiriyor.
2 Haziran 2010’da DivX Inc. ve Sonic Solutions bir şirket evliliği önerisini duyurdu. Sonic Solutions, ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na (SEC) önerilen şirket evliliğiyle bağlantılı olarak ortak imzalı bir ön bildirim/izahat içeren S-4 formu ile bir kuruluş bilançosu gönderdi. İki şirket de kayıt bilançosunun SEC tarafından yürürlüğe girdiğinin onaylanmasının ardından Sonic ve DivX paydaşlarına kesinleşmiş bir ortak imzalı bildirim/izahat ile diğer ilgili belgeleri posta yolu ile gönderecekler. Arçelik A.Ş. hakkında
1955 yılında kurulan Arçelik A.Ş. Türkiye, Rusya, Romanya ve Çin’deki 11 üretim merkezi, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren satış ve pazarlama bağlı kuruluşları ve on markası ile 100’den fazla ülkede ürün ve hizmet sunuyor. Arçelik A.Ş. şirketin Batı Avrupa ve özellikle Birleşik Krallık ile Romanya’daki ana ihracat pazarlarında yeni dağıtım kanallarına girerek pazar payını artırdı. Arçelik, İngiltere’de altı beyaz eşya kategorisindeki payını yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkararak konumunu pazar ikincisi olarak güçlendirdi ve pazar payını yüzde 35’e çıkardığı Romanya’da açık farkla lider konumunu korudu. Marka bazında, Beko şirketin 2008’deki başarısını ikiye katlayarak 2009 yılında sekiz ana ürün kategorisinde en çok satan ilk on beyaz eşya markası arasında yer almaya devam etti.